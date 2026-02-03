Paula Margarido apela para que idosos continuem a participar nos Centros de Dia

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude apelou hoje, a que os idosos continuem participativos e activos nas várias actividades dos Centros de Dia. “Sejam teimosos”, pediu Paula Margarido. “Mesmo quando a vontade não reclamar, venham. Não deixem de vir”, rematou Paula Margarido.

A governante visitou o Centro de Dia da Penteada, no Funchal, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, no âmbito do acompanhamento de proximidade às respostas sociais destinadas à população idosa da Região. Paula Margarido foi recebida pela equipa responsável, bem como pelo presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Robert Castro.

O Centro de Dia da Penteada está em funcionamento desde 2004 e corresponde a uma resposta social, assegurando serviços de Centro de Dia e Centro de Convívio, promovendo a permanência das pessoas no meio familiar e comunitário, bem como a valorização da autonomia, do bem-estar e da participação activa.

Na sua visita, Paula Margarido contactou com os utentes e com a equipa técnica, conhecendo de perto as actividades desenvolvidas, que incluem ensino recorrente, actividade física, estimulação cognitiva, trabalhos manuais, jogos lúdicos, passeios e celebração de datas comemorativas, entre outras iniciativas dinamizadas em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira e entidades parceiras. A preparação do Carnaval, com a costura de indumentária alusiva à época, foi uma das actividades observadas no decorrer da visita.

A Secretária Regional destacou a importância deste tipo de equipamentos na promoção do envelhecimento activo, da inclusão social e do combate ao isolamento, sublinhando o papel fundamental das equipas técnicas e operacionais no acompanhamento diário. Enalteceu ainda o envolvimento das famílias sempre que possível, reforçando a dimensão comunitária da resposta social.

Foi também salientado o projecto de Ensino Recorrente, desenvolvido em articulação com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, como exemplo concreto de aprendizagem ao longo da vida e de valorização pessoal. A governante foi ainda presenteada com um livro da autoria de Nelson Pimenta.

O Centro de Dia da Penteada é apoiado por uma equipa multidisciplinar, integrando coordenação técnica e profissionais de diferentes áreas, garantindo acompanhamento regular e respostas ajustadas às necessidades dos utentes.