Papa pede diálogo "sincero e eficaz" para evitar tensões entre EUA e Cuba

O Papa pediu hoje que Cuba e os Estados Unidos se envolvam num "diálogo sincero e eficaz" para evitar "a violência e qualquer ação que possa aumentar o sofrimento" do povo cubano.

"Recebi com grande preocupação as notícias do aumento das tensões entre Cuba e os Estados Unidos, dois países vizinhos, e uno-me à mensagem dos bispos cubanos para promover o diálogo", disse Leão XIV, falando após o Angelus da janela do seu gabinete na Cidade do Vaticano.

O pontífice norte-americano pediu a Nossa Senhora da Caridade do Cobre, padroeira de Cuba, que "proteja e auxilie todas as crianças desta terra amada".

A Conferência dos Bispos Católicos de Cuba manifestou no sábado profunda preocupação com o que considerou ser um agravamento da situação económica e social do país e instou os Estados Unidos a procurar caminhos de diálogo.

"Cuba precisa de mudanças, e são cada vez mais urgentes, mas não precisa de mais angústia ou dor", destacou a mensagem dos bispos católicos cubanos, referindo-se a uma possível interrupção no fornecimento de petróleo após a ordem do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas aos países que vendem crude para a ilha.

O líder da Casa Branca assinou na quinta-feira uma ordem executiva a declarar que Cuba "constitui uma ameaça invulgar e extraordinária à segurança nacional e à política externa" dos Estados Unidos.

A nova medida surge após o corte do fornecimento de crude venezuelano a Havana, anunciado após a detenção do ex-presidente Nicolás Maduro numa intervenção militar norte-americana em 03 de janeiro.

Trump acredita que os dias do Governo cubano estão contados desde então e defende que o bloqueio do fornecimento de petróleo provocará uma mudança de regime num país já fragilizado por crises económicas, energéticas e sociais.

Na sua mensagem de hoje, o Papa avisou também que as baixas civis em conflitos armados "violam abertamente a moral e a lei" e pediu o fim do que considerou uma injustiça intolerável.

"Hoje, a Itália observa o Dia Nacional da Memória das Vítimas Civis das Guerras e Conflitos no Mundo. Esta iniciativa é lamentavelmente oportuna: todos os dias, registam-se baixas civis em conflitos armados que violam abertamente a moral e a lei", disse Leão XIV.

Para o Papa, os mortos e feridos de ontem e de hoje "serão verdadeiramente honrados quando esta injustiça intolerável chegar ao fim".

Durante os seus apelos de domingo, o pontífice norte-americano partilhou ainda as suas orações "pelos falecidos e por aqueles que sofrem com as tempestades que atingiram Portugal e o sul de Itália nos últimos dias" e também pelo povo de Moçambique, "gravemente afetado pelas cheias", que deslocaram centenas de milhares de pessoas desde outubro.

Rezou ainda pelas muitas vítimas do deslizamento de terras numa mina em Kivu do Norte, República Democrática do Congo".