EUA deslocam porta-aviões para Médio Oriente em clima de tensão

O porta-aviões USS Abraham Lincoln chegou ao Médio Oriente, intensificando a presença militar dos Estados Unidos na região face às crescentes tensões com o Irão, confirmou hoje o Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM).

De acordo com um comunicado do CENTCOM, o grupo naval está "atualmente destacado no Médio Oriente para promover a segurança e a estabilidade regional".

O CENTCOM acrescentou que o porta-aviões foi deslocado para a região face ao agravamento das tensões com o Irão, num contexto em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu a possibilidade de um ataque militar.

No comunicado divulgado nas redes sociais, o comando militar explicou que o USS Abraham Lincoln se encontra na zona a acompanhar outros navios de guerra mobilizados, com o objetivo de garantir a segurança e a estabilidade.

A nota foi acompanhada por fotografias que mostram marinheiros a bordo do navio a realizar manobras de manutenção de rotina.

A mobilização ocorre depois de Trump ter afirmado que deverá receber "em breve" um relatório sobre a situação no Irão, para decidir se avançará com uma intervenção militar.

O Presidente dos Estados Unidos declarou que o seu "objetivo final" no Irão é "vencer", afirmando que "gosta de ganhar".

Trump evocou como exemplos a captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, a morte do líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi num ataque na Síria em 2019 e o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani num ataque norte-americano em Bagdade, um ano depois.