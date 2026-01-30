Rescaldo do temporal calamitoso ainda nos jornais

Bom dia. Ainda com metade do país virado de pantanas, sobretudo na região centro, os jornais continuam a fazer o rescaldo de um temporal que obrigou o Governo a decretar estado de calamidade. Outros assuntos também estão nos jornais de hoje, que pode ler nesta revista de imprensa em versão estendida com os jornais semanários e seus suplementos.

No semanário Expresso:

- "Sondagem ICS/ISCTE Presidenciais. Seguro com o dobro dos votos de Ventura"

- "[Gouveia e Melo:] 'O meu voto útil vai para António José Seguro'"

- "Reportagem nos destroços de Leiria. 'Sabem quando volta a luz?'. Falta comida nos supermercados, água nas torneiras e abrigo para alguns. Toda a gente perdeu qualquer coisa para o vento"

- "Eletricidade e comunicações não regressam tão cedo"

- "Mais de 24 horas depois, Governo foi ao terreno e decretou calamidade"

- "Previsões de duas semanas de chuva fazem temer novas cheias"

- "Moçambique decretou suicídio antes de autópsia de gestor português"

- "Grupo 1143 continua a fazer ameaças de morte"

- "Os livros, peças de teatro, dança e exposições que marcam o ano"

- "Governo recusa residência de estudantes e faz negócio de milhões"

- "Imigrantes europeus escolhem viver em bolhas. Estudo sobre os hábitos dos estrangeiros a residir em Portugal mostra diferentes níveis de integração"

- "Ter um filho custou o emprego a duas mil pessoas"

- "Rubio, o filho de cubanos que fala ao ouvido de Trump"

- "UGT fecha proposta para entregar ao Governo"

- "Irão avisa Trump"

- "Ramalho Eanes junta-se à onda [declarou apoio a Seguro]"

- "Estreia portuguesa em Londres [da peça 'Catarina e a Beleza de Matar Fascistas']"

- "Detidos suspeitos de fraude na covid"

No semanário Nascer do Sol:

- "PJ teve de usar carros emprestados na operação contra Grupo 1143"

- "'Ninguém está preparado para uma coisa destas'. Pelo menos 6 mortos e um rasto de destruição por todo o país, com incidência nos distritos de Leiria e de Coimbra, é o balanço provisório da tempestade Kristin"

- "Poças Martins alerta para os riscos de fenómenos extremos e PM avisa que nos próximos dias as cheias 'serão inevitáveis'"

- "Entrevista imprevista Nuno Palma. 'A IL transformou-se em Iniciativa Feudal: um projeto de poder pessoal de um egomaníaco'"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo vai votar em Seguro"

- "Henrique Chaves. Os 'invertidos ideológicos' do PSD e do CDS"

- "Champions. Vitórias épicas"

- "Eanes abre exceção para elogiar Presidente Marcelo"

- "Mark Carney. Um discurso para a História"

- "Susana Coroado: 'Há uma falha dos atores políticos'"

- "Luís Aguiar-Conraria: 'A reforma do Estado é ainda só promessa'"

- "M2. 12 imóveis da SCML em hasta pública"

No Diário de Notícias:

- "Calamidade em 60 municípios até domingo"

- "Hospitais e centros de saúde com cirurgias e consultas adiadas"

- "Vacinas em risco de 'ir para o lixo'"

- "340 mil clientes da E-Redes ainda sem eletricidade em Portugal continental"

- "Entrevista Inês Sousa Real. 'Governo está atrasado na Lei do Clima e na redução carbónica'"

- "Rearmamento. Da moeda de Camões aos 'drones' e caças não-tripulados de Nuno Melo à Turquia"

- "Extremismo. Porto terá evento supremacista branco"

- "Diplomacia. Parceria estratégica entre Reino Unido e China"

- "Documentário Liza Minneli. 'A vida não é um 'Cabaret'"

No Correio da Manhã:

- "Tempestade deixa rasto de destruição. Mais de 400 mil casas sem luz há dois dias"

- "Distrito de Leiria é o mais afetado, mas Santarém, Coimbra, Castelo Branco e Portalegre também sofrem apagão"

- "FC Porto 3 Rangers 1. Dragão carimba bilhete europeu"

- "GA Eagles o Sp. Braga 0. Guerreiros garantem o apuramento"

- "Benfica. Milagre na Luz apesar da falta de comunicação"

- "Sporting. Leão brilha na Champions e sonha"

- "Depósitos das famílias batem recorde com 200 mil milhões Euro"

- "Neonazis. Ex-mulher de Machado suspeita de financiar Grupo 1143"

- "Químico das limpezas. Rede alentejana caçada a traficar droga da violação"

- "Reforma do Estado. Governo contrata 4 consultores"

- "Fraude. Desviam dinheiro para desinfetantes anti-covid"

No Público:

- "Tempestade Kristin. Governo decreta calamidade e garante: 'Nada ficou por fazer'"

- "Da destruição em Leiria às cheias do Sado, retratos de um país vulnerável"

- "Sem luz, sem água, sem rede: serviços essenciais vão continuar sob pressão"

- "UGT prepara contraproposta com mais de 90 alterações à legislação laboral"

- "Presidenciais. O dia em que a tempestade tomou de assalto a campanha"

- "Bolseiros. Doutorandos sem receber apertam gastos para sobreviver"

- "Música. Duques do Precariado, canções urgentes para dias diabólicos"

- "Aos 68 anos. Morreu João Canijo, cineasta de Mal Viver e Sapatos Pretos"

No Jornal de Notícias:

- "Populações varrem destroços num país virado do avesso"

- "Leiria. Sem comunicações e sem eletricidade, vizinhança uniu-se para ajudar nos trabalhos de limpeza"

- "Coimbra. Mondego galgou as margens e alagou as esplanadas. Há árvores caídas por toda a cidade"

- "Figueiró dos Vinhos. Famílias presas em casa, moradias inundadas e solidão combatida com o rádio"

- "Liga Europa. FC Porto 3-1 Rangers. Remontada iniciada por Mora garante apuramento direto para os oitavos"

- "Go Ahead Eagles 0-0 Braga. Empate bastou para arsenalistas passarem"

No Negócios:

- "Intermediários querem entrar no financiamento às empresas"

- "Entrevista a Kohei Sato: 'Estamos a caminho do fascismo climático'"

- "Entrevista. Nicolas Notebaert [presidente da Vinci Airports]: 'Construtoras portuguesas vão estar no novo aeroporto'"

- "Dívida da Air Azores 'tem de ficar do lado de lá', diz Carlos Tavares"

- "Empresários arrancam ano mais confiantes na criação de emprego"

- "Metais preciosos. Será a prata o novo ouro? Investidores acham que sim"

No O Jornal Económico:

- "Falta pagar dois terços do PRR na energia, saúde e mobilidade"

- "Quanto vale um touro bravo?. 'Aluguer da bravura' pode valer cinco mil euros por animal. São escolhidos para reprodução ou entrar em praça"

- "Microsoft perdeu um PIB português numa única sessão"

- "Nível de vida de Portugal face à UE está abaixo do esperado. Mais população explica"

- "Grândola atrai investidores. Pode vir a ter 29 mil camas turísticas"

- "Advogados contra multas por manobras dilatórias. Juízes e magistrados aplaudem"

- "Madeira aquece dois terços das casas em Portugal"

- "Governo e Lisboa chamam privados para resolver crise na habitação"

No Record:

- "FC Porto 3-1 Rangers. A Europa é nossa"

- "Go Ahead Eagles 0-0 Sp. Braga. Missão cumprida"

- "Dragões e guerreiros nos oitavos fecham semana incrível"

- "FC Porto. Mora iniciou reviravolta."

- "Sporting. Hjulmand ambicioso. 'Sonhamos vencer a Champions"

- "Benfica. Trubin no dia seguinte. 'Ainda não acredito. É uma loucura'"

- "Europeu de Futsal. Portugal 3 Polónia 2. Venha a Bélgica"

- "Europeu de Andebol. Portugal-Suécia. Pela melhor classificação de sempre"

No O Jogo:

- "Liga Europa. FC Porto 3-1 Rangers. Go Ahead Eagles 0-0 Braga. Quatro em linha. Reviravolta dá vitória aos dragões e empate não belisca guerreiros, apurando-se ambos de forma direta"

- "Ranking: Portugal consolida 6.º lugar e garante três vagas na Champions em 27/28"

- "Celtic, Ludogorets, Estugarda e Ferencváros são os possíveis adversários dos 'oitavos'"

- "Francesco Farioli: 'Para nos travarem todos jogam a final da Champions'"

- "Moffi já assistiu ao jogo e será oficializado hoje"

- "Carlos Vicens: 'Tentámos manter a equipa isolada da tecnologia'"

- "Benfica. Trubin herói também na Ucrânia. Golo provocou fenómeno global e até teve honras de Estado. Real Madrid sofreu na Luz o maior sufoco da época"

- "Club Brugge quer Schjelderup, mas porta deve estar fechada"

- "Sporting. Nápoles pressiona para levar Alisson. Brasileiro recetivo à mudança, mas falta convencer a SAD"

- "Futsal. Europeu. Portugal 3-2 Polónia. Venha a Bélgica. Qualificação com pleno para os quartos de final"

E no A Bola:

- "O plano perfeito. Saiba como José Mourinho preparou o épico encontro do Benfica frente ao Real Madrid. 'Special One' não se limitou aos aspetos táticos, mas também trabalhou muito o lado mental"

- "Trubin, o guarda-redes goleador, distinguido pela UEFA"

- "Schjelderup mais perto de ficar"

- "Liga Europa. FC Porto 3-1 Rangers. Dragão fez a festa em casa. Mora iniciou a reviravolta que culminou com o acesso direto à fase seguinte da prova"

- "GA Eagles 0-0 SC Braga. Guerreiros do Minho também nos oitavos"

- "Sporting. O David entre Golias. Bicampeão nacional entre as oito melhores equipas da Europa e com mais 66,3 milhões de euros nos cofres"

- "Hjulmand: 'Vencer a Champions? Somos sonhadores...'"

- "Dois jogos de castigo para Matheus Reis (após a expulsão em Arouca), que fica 'livre' para o FC Porto no Dragão"

- "Europeu de futsal. Portugal 3-2 Polónia. Seleção faz o pleno na fase de grupos; domingo segue-se a Bélgica nos quartos"

- "Europeu de andebol. Portugal-Suécia. Heróis do Mar à procura do 5.º lugar"