Rescaldo do temporal calamitoso ainda nos jornais
Bom dia. Ainda com metade do país virado de pantanas, sobretudo na região centro, os jornais continuam a fazer o rescaldo de um temporal que obrigou o Governo a decretar estado de calamidade. Outros assuntos também estão nos jornais de hoje, que pode ler nesta revista de imprensa em versão estendida com os jornais semanários e seus suplementos.
No semanário Expresso:
- "Sondagem ICS/ISCTE Presidenciais. Seguro com o dobro dos votos de Ventura"
- "[Gouveia e Melo:] 'O meu voto útil vai para António José Seguro'"
- "Reportagem nos destroços de Leiria. 'Sabem quando volta a luz?'. Falta comida nos supermercados, água nas torneiras e abrigo para alguns. Toda a gente perdeu qualquer coisa para o vento"
- "Eletricidade e comunicações não regressam tão cedo"
- "Mais de 24 horas depois, Governo foi ao terreno e decretou calamidade"
- "Previsões de duas semanas de chuva fazem temer novas cheias"
- "Moçambique decretou suicídio antes de autópsia de gestor português"
- "Grupo 1143 continua a fazer ameaças de morte"
- "Os livros, peças de teatro, dança e exposições que marcam o ano"
- "Governo recusa residência de estudantes e faz negócio de milhões"
- "Imigrantes europeus escolhem viver em bolhas. Estudo sobre os hábitos dos estrangeiros a residir em Portugal mostra diferentes níveis de integração"
- "Ter um filho custou o emprego a duas mil pessoas"
- "Rubio, o filho de cubanos que fala ao ouvido de Trump"
- "UGT fecha proposta para entregar ao Governo"
- "Irão avisa Trump"
- "Ramalho Eanes junta-se à onda [declarou apoio a Seguro]"
- "Estreia portuguesa em Londres [da peça 'Catarina e a Beleza de Matar Fascistas']"
- "Detidos suspeitos de fraude na covid"
No semanário Nascer do Sol:
- "PJ teve de usar carros emprestados na operação contra Grupo 1143"
- "'Ninguém está preparado para uma coisa destas'. Pelo menos 6 mortos e um rasto de destruição por todo o país, com incidência nos distritos de Leiria e de Coimbra, é o balanço provisório da tempestade Kristin"
- "Poças Martins alerta para os riscos de fenómenos extremos e PM avisa que nos próximos dias as cheias 'serão inevitáveis'"
- "Entrevista imprevista Nuno Palma. 'A IL transformou-se em Iniciativa Feudal: um projeto de poder pessoal de um egomaníaco'"
- "Presidenciais. Gouveia e Melo vai votar em Seguro"
- "Henrique Chaves. Os 'invertidos ideológicos' do PSD e do CDS"
- "Champions. Vitórias épicas"
- "Eanes abre exceção para elogiar Presidente Marcelo"
- "Mark Carney. Um discurso para a História"
- "Susana Coroado: 'Há uma falha dos atores políticos'"
- "Luís Aguiar-Conraria: 'A reforma do Estado é ainda só promessa'"
- "M2. 12 imóveis da SCML em hasta pública"
No Diário de Notícias:
- "Calamidade em 60 municípios até domingo"
- "Hospitais e centros de saúde com cirurgias e consultas adiadas"
- "Vacinas em risco de 'ir para o lixo'"
- "340 mil clientes da E-Redes ainda sem eletricidade em Portugal continental"
- "Entrevista Inês Sousa Real. 'Governo está atrasado na Lei do Clima e na redução carbónica'"
- "Rearmamento. Da moeda de Camões aos 'drones' e caças não-tripulados de Nuno Melo à Turquia"
- "Extremismo. Porto terá evento supremacista branco"
- "Diplomacia. Parceria estratégica entre Reino Unido e China"
- "Documentário Liza Minneli. 'A vida não é um 'Cabaret'"
No Correio da Manhã:
- "Tempestade deixa rasto de destruição. Mais de 400 mil casas sem luz há dois dias"
- "Distrito de Leiria é o mais afetado, mas Santarém, Coimbra, Castelo Branco e Portalegre também sofrem apagão"
- "FC Porto 3 Rangers 1. Dragão carimba bilhete europeu"
- "GA Eagles o Sp. Braga 0. Guerreiros garantem o apuramento"
- "Benfica. Milagre na Luz apesar da falta de comunicação"
- "Sporting. Leão brilha na Champions e sonha"
- "Depósitos das famílias batem recorde com 200 mil milhões Euro"
- "Neonazis. Ex-mulher de Machado suspeita de financiar Grupo 1143"
- "Químico das limpezas. Rede alentejana caçada a traficar droga da violação"
- "Reforma do Estado. Governo contrata 4 consultores"
- "Fraude. Desviam dinheiro para desinfetantes anti-covid"
No Público:
- "Tempestade Kristin. Governo decreta calamidade e garante: 'Nada ficou por fazer'"
- "Da destruição em Leiria às cheias do Sado, retratos de um país vulnerável"
- "Sem luz, sem água, sem rede: serviços essenciais vão continuar sob pressão"
- "UGT prepara contraproposta com mais de 90 alterações à legislação laboral"
- "Presidenciais. O dia em que a tempestade tomou de assalto a campanha"
- "Bolseiros. Doutorandos sem receber apertam gastos para sobreviver"
- "Música. Duques do Precariado, canções urgentes para dias diabólicos"
- "Aos 68 anos. Morreu João Canijo, cineasta de Mal Viver e Sapatos Pretos"
No Jornal de Notícias:
- "Populações varrem destroços num país virado do avesso"
- "Leiria. Sem comunicações e sem eletricidade, vizinhança uniu-se para ajudar nos trabalhos de limpeza"
- "Coimbra. Mondego galgou as margens e alagou as esplanadas. Há árvores caídas por toda a cidade"
- "Figueiró dos Vinhos. Famílias presas em casa, moradias inundadas e solidão combatida com o rádio"
- "Liga Europa. FC Porto 3-1 Rangers. Remontada iniciada por Mora garante apuramento direto para os oitavos"
- "Go Ahead Eagles 0-0 Braga. Empate bastou para arsenalistas passarem"
No Negócios:
- "Intermediários querem entrar no financiamento às empresas"
- "Entrevista a Kohei Sato: 'Estamos a caminho do fascismo climático'"
- "Entrevista. Nicolas Notebaert [presidente da Vinci Airports]: 'Construtoras portuguesas vão estar no novo aeroporto'"
- "Dívida da Air Azores 'tem de ficar do lado de lá', diz Carlos Tavares"
- "Empresários arrancam ano mais confiantes na criação de emprego"
- "Metais preciosos. Será a prata o novo ouro? Investidores acham que sim"
No O Jornal Económico:
- "Falta pagar dois terços do PRR na energia, saúde e mobilidade"
- "Quanto vale um touro bravo?. 'Aluguer da bravura' pode valer cinco mil euros por animal. São escolhidos para reprodução ou entrar em praça"
- "Microsoft perdeu um PIB português numa única sessão"
- "Nível de vida de Portugal face à UE está abaixo do esperado. Mais população explica"
- "Grândola atrai investidores. Pode vir a ter 29 mil camas turísticas"
- "Advogados contra multas por manobras dilatórias. Juízes e magistrados aplaudem"
- "Madeira aquece dois terços das casas em Portugal"
- "Governo e Lisboa chamam privados para resolver crise na habitação"
No Record:
- "FC Porto 3-1 Rangers. A Europa é nossa"
- "Go Ahead Eagles 0-0 Sp. Braga. Missão cumprida"
- "Dragões e guerreiros nos oitavos fecham semana incrível"
- "FC Porto. Mora iniciou reviravolta."
- "Sporting. Hjulmand ambicioso. 'Sonhamos vencer a Champions"
- "Benfica. Trubin no dia seguinte. 'Ainda não acredito. É uma loucura'"
- "Europeu de Futsal. Portugal 3 Polónia 2. Venha a Bélgica"
- "Europeu de Andebol. Portugal-Suécia. Pela melhor classificação de sempre"
No O Jogo:
- "Liga Europa. FC Porto 3-1 Rangers. Go Ahead Eagles 0-0 Braga. Quatro em linha. Reviravolta dá vitória aos dragões e empate não belisca guerreiros, apurando-se ambos de forma direta"
- "Ranking: Portugal consolida 6.º lugar e garante três vagas na Champions em 27/28"
- "Celtic, Ludogorets, Estugarda e Ferencváros são os possíveis adversários dos 'oitavos'"
- "Francesco Farioli: 'Para nos travarem todos jogam a final da Champions'"
- "Moffi já assistiu ao jogo e será oficializado hoje"
- "Carlos Vicens: 'Tentámos manter a equipa isolada da tecnologia'"
- "Benfica. Trubin herói também na Ucrânia. Golo provocou fenómeno global e até teve honras de Estado. Real Madrid sofreu na Luz o maior sufoco da época"
- "Club Brugge quer Schjelderup, mas porta deve estar fechada"
- "Sporting. Nápoles pressiona para levar Alisson. Brasileiro recetivo à mudança, mas falta convencer a SAD"
- "Futsal. Europeu. Portugal 3-2 Polónia. Venha a Bélgica. Qualificação com pleno para os quartos de final"
E no A Bola:
- "O plano perfeito. Saiba como José Mourinho preparou o épico encontro do Benfica frente ao Real Madrid. 'Special One' não se limitou aos aspetos táticos, mas também trabalhou muito o lado mental"
- "Trubin, o guarda-redes goleador, distinguido pela UEFA"
- "Schjelderup mais perto de ficar"
- "Liga Europa. FC Porto 3-1 Rangers. Dragão fez a festa em casa. Mora iniciou a reviravolta que culminou com o acesso direto à fase seguinte da prova"
- "GA Eagles 0-0 SC Braga. Guerreiros do Minho também nos oitavos"
- "Sporting. O David entre Golias. Bicampeão nacional entre as oito melhores equipas da Europa e com mais 66,3 milhões de euros nos cofres"
- "Hjulmand: 'Vencer a Champions? Somos sonhadores...'"
- "Dois jogos de castigo para Matheus Reis (após a expulsão em Arouca), que fica 'livre' para o FC Porto no Dragão"
- "Europeu de futsal. Portugal 3-2 Polónia. Seleção faz o pleno na fase de grupos; domingo segue-se a Bélgica nos quartos"
- "Europeu de andebol. Portugal-Suécia. Heróis do Mar à procura do 5.º lugar"