Sapadores do Funchal receberam hoje primeiro Motociclo de Emergência Médica da Região

Custou cerca de 20 mil euros e vai permitir levar o socorro de forma mais rápida a quem dele precisa, sobretudo em contexto urbano ou em locais onde o aglomerado de pessoas obrigue a contornar as dificuldades de mobilidade. O primeiro Motociclo de Emergência Médica foi entregue esta sexta-feira, pelo Serviço Regional de Protecção Civil, à Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, devendo estar operacional a partir de 1 de Abril.

O novo meio de socorro é uma das apostas do Governo Regional de modo a dotar devidamente as corporações da Região para uma resposta adequada às necessidades actuais, em linha com o que está preconizado no programa do Executivo madeirense.

Conforme salientou Richard Marques, “o grande objetivo deste meio é chegar mais cedo onde normalmente um meio convencional não chega. Portanto, se tivermos perante uma situação que ocorra numa zona de atração turística que tenha alguma dificuldade no acesso a meios convencionais, este é um meio que vamos priorizar”, exemplificou.

“Nós implementámos, no ano passado, uma triagem de Manchester que nos traz tempos de resposta definidos para cada prioridade que é estabelecida numa vítima. E, portanto, o que nós queremos é que, perante uma situação de uma vítima crítica, possamos ter uma abordagem nos primeiros oito minutos”, acrescentou o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil.

Nas próximas semanas vai decorrer a formação dos 13 bombeiros dos ‘Sapadores do Funchal’ que vão estar aptos a conduzir este motociclo a partir do mês de Abril. A preparação será orientada pela Polícia de Segurança Pública, que já tem um histórico na condução e emergência em motociclos.

Presente na cerimónia de entrega do equipamento ao Município do Funchal esteve Micaela Freitas. Na ocasião, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, ladeada pelo vice-presidente da autarquia, Carlos Rodrigues, e pelo comandante da Companhia de Bombeiros funchalense, José Minas, fez questão de adiantar que a escolha dos ‘Sapadores’ se deveu não só ao contexto maioritariamente urbano da sua actuação, mas também por serem o maior corpo de bombeiros da Região.

Depois deste projecto piloto, a governante notou que, num segundo momento, será equacionada a entrega de equipamentos do género a outras corporações da Região.