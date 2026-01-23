250 internamentos compulsivos por ano

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 23 de Janeiro, dá conta que os tribunais emitem dezenas de mandados todas as semanas, muitos relacionados com perturbações mentais, associadas a doença ou a consumos de droga. O homem que ateou fogo à estátua de CR7 não tem antecedentes criminais.

Castro impõe assessora a vereadores da CMF

Fique a saber que o líder do Chega afirma que há pessoas dentro do partido que “usaram o partido para serem eleitas, mas que desejavam uma carreira noutro”.

Madeira votou no “protesto e na falta de esperança”

Em Bruxelas, Catarina Martins explica vitória de Ventura na Região. Sérgio Gonçalves acusa Filipe Sousa de Populismo.

Descubra ainda que só 7% das infracções laborais resultam de denúncias.

Nesta edição conheça também a história da actuação de um pequeno cantor na rua que suscita dúvidas.

