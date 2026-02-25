Jaime Filipe diz que Chega de Lisboa enganou Chega da Madeira na mobilidade

Depois de Miguel Castro ter dito que o governo de Lisboa enganou a Madeira na questão do subsídio de mobilidade e que o seu partido ajudou a retirar da lei a exigência dos passageiros insulares não terem dívidas às Finanças e à Segurança Social para terem acesso ao reembolso das viagens, o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, referiu que quem foi enganado foi o líder regional do Chega. É que, segundo garantiu, a proposta que o Chega nacional apresentou na Assembleia da República não retirou a exigência de não dívida.

"De facto a proposta do Chega não retira a obrigação de declaração de não dívida. Os seus companheiros esqueceram-se de si e não meteram lá essa parte", avançou Jaime Filipe.

O chefe da bancada social-democrata comentou ainda a intervenção anterior de Paulo Cafôfo, notando que o deputado socialista "está a tentar ressurgir das cinzas". Lembrou, contudo, que "durante nove anos não se ouviu Paulo Cafôfo". Antes, o deputado socialista desafiara o PSD a passar os seus três deputados na Assembleia da República à condição de independentes. A esse respeito, Jaime Filipe considera que Cafôfo "tem um historial maior", pois "excomungou todos" os seus colegas de partido, tanto na CMF como no partido.