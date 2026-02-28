Novas explosões foram ouvidas em Teerão e há relatos de ataques no sul
Várias explosões foram ouvidas hoje à noite em Teerão, pouco antes das 20:00 locais (16:30 em Lisboa), segundo relataram jornalistas no terreno, sem que a origem dos rebentamentos tenha sido esclarecida.
A televisão estatal iraniana e a agência noticiosa oficial IRNA confirmaram as explosões, mas não avançaram, para já, detalhes sobre a origem, as causas ou eventuais danos.
Entretanto, a agência de notícias semioficial iraniana Fars informou que dois distritos de Bushehr, cidade no sul do Irão onde se situa uma central nuclear, foram "alvos de mísseis".
A mesma fonte indicou ainda que foram ouvidas explosões sucessivas nas proximidades de Garmdareh, a norte da capital iraniana, e em Qom, cidade sagrada situada a sul de Teerão.
Até ao momento, as autoridades iranianas não divulgaram informações sobre vítimas ou danos materiais, nem confirmaram oficialmente a natureza dos incidentes.
Israel e os Estados Unidos lançaram hoje uma série de bombardeamentos contra o Irão com o objetivo declarado de forçar uma mudança de regime.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".
O Irão respondeu com ataques sobre Israel e contra as bases militares dos Estados Unidos na região.