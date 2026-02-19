Vereadores independentes na CMF reiteram compromisso com munícipes

No final da reunião de câmara desta quinta-feira, durante a qual os vereadores Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas [ex-Chega] comunicaram a passagem a independentes, o autarca do Funchal disse esperar que estes mantenham o desempenho que têm demonstrado até ao momento, caracterizado pela preocupação e intervenção junto dos funchalenses, com vista ao desenvolvimento contínuo da cidade.

Relativamente a eventuais impactos no executivo, assegurou que não existe qualquer instabilidade, sublinhando que as questões em causa são de natureza interna e que, até ao momento, não interferiram na gestão autárquica.

Já os visados asseguraram o compromisso feito com a população do Funchal aquando da eleição. “Entrámos neste projecto com a espinha dorsal bem direita e nunca cedemos a pressões, nunca cedemos a orientações de voto. Votámos sempre em prol dos funchalenses e da cidade do Funchal. Sempre fiz aquilo que considerei melhor para a cidade, e não aquilo que tentavam me mandar fazer”, declarou Luís Filipe Santos.

Também Jorge Afonso Freitas, conforme já dado nota pelo DIÁRIO, afirmou que continuará a desenvolver o trabalho que já vinha realizando, colocando ao serviço do município as suas “competências técnicas nas áreas do urbanismo, ordenamento do território, transportes, obras e infraestruturas”. Sublinhou ainda que o seu “contributo será sempre construtivo”, orientado para “arranjar soluções” e desbloquear processos, mantendo-se disponível para apoiar todos os cidadãos que o procurem.