Paula Margarido reitera compromisso do Governo com associativismo jovem

As celebrações do Centenário do Dia do Pensamento prolongaram-se por todo o fim-de-semana, contando com a participação de mais de 800 jovens. Um número que demonstra a força e vitalidade do associativismo escotista, escutista e guidista na Região.

Segundo bota à imprensa, no sábado, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença, em representação do presidente do Governo Regional, nas comemorações promovidas pelo Corpo Nacional de Escutas, no Porto da Cruz. O evento reuniu cerca de 630 participantes, entre crianças, jovens, dirigentes e voluntários de vários agrupamentos da Região.

Já este domingo, ao final da manhã, Paula Margarido associou-se às celebrações do Dia do Pensamento, que decorreram nos Jardins de Santa Luzia, no Funchal. A efeméride, celebrada anualmente a 22 de Fevereiro desde 1926, assinala o nascimento de Robert Baden-Powell, fundador do Escutismo, e de Olave Baden-Powell, primeira Chefe Mundial, constituindo um momento simbólico de reflexão e união entre escuteiros de todo o mundo.

Esta data convida à partilha de valores comuns, ao reforço da fraternidade e ao compromisso com o serviço à comunidade, assumindo, este ano, um significado particularmente relevante ao celebrar o seu centenário, sob o tema central da fraternidade.

Durante a sua intervenção, Paula Margarido começou por dar voz aos grandes protagonistas do dia, chamando para junto de si um grupo de jovens escoteiros e guias. Aos três jovens, a Secretária Regional lançou a questão: "O que significa este Dia do Pensamento?”.

Sem hesitação, os pequenos escoteiros demonstraram os ensinamentos que levam consigo. Entre as respostas dadas, destacaram-se: “O Dia do Pensamento é o dia em que pensamos em ajudar os outros” e “é o dia em que celebramos o nascimento de Robert Baden-Powell e da sua mulher”.

Reconhecendo o papel pedagógico e complementar destas associações, Paula Margarido reiterou o compromisso do Governo Regional com o associativismo jovem. A governante anunciou que o orçamento da Direção Regional de Juventude para 2026 regista um aumento histórico de 23%, destinado ao reforço da aposta na juventude, incluindo a majoração do apoio financeiro às associações de índole escotista, escutista e guidista. “É um sinal claro da importância que estas associações têm para o futuro da Região”, sublinhou.

“Estes movimentos são muito importantes porque nos lembram que todos somos diferentes, mas iguais na dignidade”, afirmou, dirigindo-se directamente aos jovens e às famílias presentes. “Obrigado por representarem um dos maiores movimentos associativos do mundo e por nos fazerem reflectir que a nossa vida faz a diferença na construção de um amanhã melhor. Hoje, estamos todos aqui para transmitir um sinal muito claro da fraternidade enquanto motor de agregação e transformação social.”

A cerimónia contou com a presença do director regional de Juventude, André Alves, do chefe regional da Associação de Escoteiros da Madeira, Hélder Jardim, da Comissária Regional da Associação Guias de Portugal, Catarina Henriques, e de Filipa Gomes, Chefe de Divisão do Departamento de Juventude, em representação da Câmara Municipal do Funchal.