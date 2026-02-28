Suspeita de envenenamento mata vários gatos na colónia do Galeão

Uma alegada vaga de envenenamentos terá provocado a morte de pelo menos "seis gatos pertencentes à colónia do Galeão", numa situação denunciada nas últimas horas nas redes sociais e que já terá sido comunicada às autoridades.

A denúncia foi tornada pública através da página SOS Animais Madeira, onde foram divulgadas várias fotografias que mostram animais prostrados e já sem vida, num cenário descrito pelos voluntários como “chocante” e indiciador de actos de crueldade animal.

Segundo a informação partilhada, os animais terão sido encontrados em diferentes pontos da zona, apresentando sinais compatíveis com possível envenenamento. A colónia é acompanhada regularmente por cuidadores informais, que alertaram para a morte repentina de vários gatos num curto espaço de tempo.

As autoridades foram entretanto informadas da situação, nomeadamente a GNR e a PSP, tendo igualmente sido reportado o caso ao Provedor do Animal da Região Autónoma da Madeira. Contudo, o provedor indicou não ter, até ao momento, registo formal da ocorrência.

Os denunciantes apelam agora a uma investigação célere para apurar responsabilidades, alertando para o perigo público associado à eventual colocação de substâncias tóxicas em espaço acessível a animais e pessoas.

O envenenamento de animais constitui crime punível por lei, podendo resultar em pena de prisão ou multa, sobretudo quando esteja em causa sofrimento ou morte provocada de forma intencional.

Associações e voluntários ligados à causa animal pedem ainda vigilância reforçada na zona e solicitam a quem possa ter testemunhado comportamentos suspeitos que contacte as autoridades, de forma a evitar novos casos.