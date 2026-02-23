Museu Quinta das Cruzes recebe conferência sobre “A Madeira e o Swing Jazz”

O Museu Quinta das Cruzes, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, recebe, esta quarta-feira, dia 25 de Fevereiro, a partir das 15 horas, uma conferência sobre “A Madeira e o Swing Jazz”. Palestra será proferida por Vítor Sardinha e destina-se ao público em geral, com entrada livre.

O conferencista recorda que “podemos encontrar no Funchal dos anos 20, um conjunto de actividades musicais representativas do Jazz (quer através da música instrumental ou da música vocacionada para a dança) das suas variantes e estrutura formal".

"Os casinos Vigia, Pavão, Monumental e Vitória ou o Cabaré Tivoli, abertos todos os dias do ano, ao longo das décadas de 20 e 30, com orquestras publicitadas na imprensa regional, faziam a noite da Ilha ser mais longa e mais animada. A quem se dirigiam essas práticas e animação? Esse será o nosso ponto de partida na conferência A Madeira e o Swing Jazz”, acrescenta, em jeito de antevisão.

A conferência “A Madeira e o Swing Jazz” abordará também, em pano de fundo, dois músicos de duas gerações diferentes, Tony Amaral e Tony Amaral Júnior, pai e filho, dedicados a esta área da música universal.

Será ainda mencionada a primeira tentativa de abertura de um clube de Jazz na Madeira (1956), com o apoio de Luiz Villas-Boas e, o Madeira Jazz Club (1987) um espaço de referência na noite musical do Funchal.

Em destaque, neste último assunto, dois músicos promotores desta ideia: Tony Amaral Júnior e Humberto Fournier e ainda, enquanto sócio-gerente, o saudoso Jorge Martins.

A conferência desta quarta-feira incluirá um documentário, da autoria do musicólogo Paulo Esteireiro, para a RTP-Madeira.