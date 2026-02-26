MPE convida Banco Português de Fomento para conferência sobre financiamento empresarial na Madeira

O presidente da Madeira Parques Empresariais (MPE), Gonçalo Pimenta, convidou o presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento (BPF), Gonçalo Regalado, para participar numa conferência integrada nas celebrações dos 25 Anos da MPE, marcada para Abril. O convite foi feito durante a 2.ª edição das 'Conversas com Fomento', realizada ontem em Lisboa.

A conferência de Abril terá como tema 'O papel dos bancos e das entidades públicas governamentais no financiamento e no crescimento das empresas e da economia regional' e pretende reunir decisores, gestores e representantes do sector financeiro. Entre os participantes já confirmados estão o grupo Crédito Agrícola e o Presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), Ricardo Faísca.

O ciclo de conferências inclui ainda um debate dedicado a 'O desafio das empresas madeirenses na internacionalização dos seus negócios', para o qual foi convidado o administrador executivo da AICEP, Paulo Rios de Oliveira.

A MPE, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, enviou também aos 11 presidentes de câmara da Madeira uma proposta de actividades para reforçar o empreendedorismo e a dinamização da economia regional.