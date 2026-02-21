Marítimo com uma alteração para o jogo com o Sporting B

Marítimo e Sporting B entram em campo daqui a pouco, pelas 14 horas, no Estádio do Marítimo para aquele que é o terceiro jogo da 23.ª jornada da Liga Portugal 2 - Meu Super (II Liga).

Num duelo entre o líder da II Liga, os verde-rubros e os terceiros classificados, os leões, a formação madeirense volta a apresentar mudanças no onze inicial, isto no que se refere ao jogo anterior onde triunfaram em Vizela por 3-0.

Assim sendo o técnico Miguel Moita procedeu a uma alteração fazendo entrar Xavi Grande para o lugar de Igor Julião, que em Vizela tinha saído lesionado.

Assim sendo os verde-rubros irão alinhar com: Samu, Xavi Grande, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Marco Cruz, Danilovic, Martín Téjon, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi e Adrian Butzke.

Quanto à equipa B leonina apresenta o seguinte onze: Diogo Callai, Mateo Talongo, Moreira, Rodrigo Dias, Bruno Ramos, Salvador Blopa, Eduardo Felicíssimo, Mauro Couto, Paulo Cardoso, Rafael Nel e Samuel Justo.

O árbitro do encontro é Fábio Veríssimo, de Leiria, que contará com Pedro Martins e Hugo Marques como seus auxiliares. Flávio Duarte foi o nomeado para ser o quarto árbitro, enquanto no VAR estarão Manuel Oliveira e Rui Teixeira.