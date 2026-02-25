Repúdio pela desconsideração das regiões autónomas

A Assembleia Municipal do Funchal reunida hoje, em sessão ordinária no Edifício dos Paços do Concelho, com o presidente da mesa, José Luís Nunes, a abrir os trabalhos com duras críticas à banalização de tragédias e à forma como, na sua opinião, têm sido tratadas as regiões autónomas. "Peço que não se banalizem as tragédias", afirmou, referindo-se à guerra na Ucrânia e a outros conflitos internacionais, que, disse, "não podem tornar-se apenas rotina nos noticiários".

Na sua intervenção, José Luís Nunes manifestou ainda "total repúdio pela forma como temos sido tratados", defendendo ser necessário "pôr fim ao desprezo que as regiões autónomas parecem estar votadas". O presidente da mesa sublinhou que "todos somos portugueses de segunda. O nosso voto tem o mesmo valor e o mesmo peso que qualquer outro", apelando ao respeito institucional e acrescentando: "Por favor, tenham juízo."

A sessão prossegue com a leitura resumida do expediente e a intervenção do presidente da Mesa, seguindo-se os pontos constantes da ordem de trabalhos: a informação escrita do Presidente da Câmara sobre a actividade da autarquia e a situação financeira do Município, a apreciação e votação do Projecto de Regulamento "Condomínio Solidário" – Alojamento Municipal para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e Vulnerabilidade Habitacional e do Regulamento Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal, bem como a apreciação do Relatório Anual de Actividades de 2025 da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal.

No início do plenário foram ainda anunciadas várias substituições de deputados municipais, incluindo a renúncia de mandato de Miguel Castro, do Chega, passando Nelson Ferreira a ocupar a vaga deixada pelo líder regional do partido. Foi igualmente comunicada a desvinculação de Juvenal Rodrigues, eleito pelo PS, que passa a exercer funções como independente.