EUA e Japão no topo das escolhas

Os destinos de longo curso continuam a ganhar protagonismo entre os portugueses e, em 2026, os Estados Unidos e o Japão estão entre as preferências. O interesse por estas geografias – seja pela dimensão urbana e diversidade cultural norte-americana, seja pela singularidade histórica e tecnológica japonesa – tem-se traduzido num aumento consistente do número de visitantes.

Com mais portugueses a atravessar continentes, cresce também a consciência de que viajar implica preparação. Mesmo de férias, ninguém está livre de ter uma doença ou um imprevisto que obrigue a assistência médica. Em destinos como estes, a distância, os custos associados aos cuidados de saúde e eventuais repatriamentos tornam a prevenção ainda mais importante.

Por isso, pode fazer sentido contratar um seguro de viagem. O preço pode variar consoante o país de destino, a duração da viagem, o número de pessoas seguras, o capital contratado e o pacote de coberturas escolhido. Nos Estados Unidos, onde os encargos médicos podem atingir valores elevados, um episódio clínico simples pode resultar numa despesa significativa. No Japão, apesar dos elevados padrões de segurança e organização, as diferenças culturais e linguísticas podem dificultar a gestão de situações inesperadas. Em ambos os casos, viajar devidamente protegido significa partir com maior confiança.

Alguns conselhos para viajar para os EUA ou Japão de forma segura:

Vá protegido com um bom seguro de viagens;

Viaje com a mente aberta, aprenda os seus costumes e tradições e mantenha sempre o respeito;

Evite as aglomerações e as manifestações e siga as indicações das autoridades de segurança;

Ande sempre devidamente documentado;

Mantenha-se informado sobre a segurança através de fontes oficiais. Aconselhamos sempre a ler a página do Ministério dos Negócios Estrangeiros;

À medida que aumenta o número de portugueses a escolher estes destinos, reforça-se também a importância de viajar com responsabilidade. Afinal, a melhor recordação é regressar sem sobressaltos.