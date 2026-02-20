Centro Desportivo da Madeira acolhe campeã mundial Madalena Costa

O Centro Desportivo da Madeira (CDM) formalizou, através da Ponta do Oeste, um protocolo com Madalena Costa, atleta madeirense e referência nacional da patinagem artística.

O acordo vai permitir que a campeã mundial utilize as instalações do empreendimento localizado na Ribeira Brava para preparação técnica e física, tendo já realizado nesta sexta-feira inclusive o seu primeiro treino.

"É muito importante para o Centro Desportivo da Madeira estar associado a uma atleta com o percurso e a projeção internacional da Madalena Costa", afirmou a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro.

"Este protocolo reforça o nosso compromisso de promover o desporto e de potenciar as condições das nossas instalações, de forma a criar um ambiente de excelência que desperte o interesse de mais atletas pela modalidade e contribua para o seu desenvolvimento na Região", reforçou.

Madalena Costa, do Sporting Clube Santacruzense e atleta da selecção nacional, tornou-se, em 2025, campeã mundial de seniores de patinagem artística, estilo livre, em Pequim, na China, um feito inédito para Portugal nesta disciplina e escalão.

A patinadora conquistou a medalha de ouro com 260,15 pontos, uma vantagem expressiva sobre a segunda classificada, e foi destacada como a primeira portuguesa a atingir este título mundial sénior. No último Europeu, disputado em Setembro, em Itália, Madalena sagrou-se também campeã da Europa, já no escalão de seniores.

O percurso de excelência da jovem atleta tem projectado a Madeira e Portugal além-fronteiras, com grande importância para a visibilidade da modalidade e para a valorização do trabalho desenvolvido pelos clubes e estruturas regionais. Pelo segundo ano consecutivo, foi também reconhecida pela Forbes Portugal como uma das mulheres mais influentes do desporto em Portugal.

Numa fase posterior, está prevista a possibilidade de Madalena Costa poder usufruir também da pista de patinagem situada na Zona de Lazer do Faial, reforçando a resposta às necessidades específicas de treino da atleta.

Com este protocolo, a Ponta do Oeste e o Centro Desportivo da Madeira dão um passo firme na aproximação ao alto rendimento e à valorização dos talentos regionais, afirmando-se como parceiros activos na criação de condições para que a excelência desportiva continue a nascer na Madeira.