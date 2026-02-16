Premier League permite pausa para jogadores quebrarem jejum no Ramadão

A Liga inglesa de futebol vai voltar a permitir pequenas interrupções nos jogos durante o Ramadão, entre 17 de fevereiro e 18 de março, para que os futebolistas muçulmanos possam quebrar o jejum, foi hoje anunciado.

Tal como nos últimos anos, os capitães das equipas e os árbitros acordarão previamente um momento adequado para a pausa, como um pontapé de baliza, falta ou lançamento de linha lateral, permitindo aos atletas hidratar-se ou consumir géis energéticos.

Como o pôr do sol no Reino Unido ocorre entre as 17:00 e as 19:00 no período do Ramadão, apenas os jogos de sábado às 17:30 e os de domingo às 16:30 poderão incluir a pausa.

A prática, introduzida em 2021 num jogo entre Leicester e Crystal Palace, estende-se a todos os campeonatos profissionais de Inglaterra, desde a Premier League até às divisões inferiores da English Football League.

"Na Premier League, tens liberdade para fazer o que quiseres. Nunca farão nada contra a tua fé", disse o ex jogador do Everton Abdoulaye Doucouré à BBC Sport, em 2023.

Um ano antes, o futebolista Sadio Mané revelou que o Liverpool ajustou horários de treino para apoiar os seus jogadores muçulmanos durante o Ramadão.

Entre os jogadores muçulmanos da Premier League estão Mohamed Salah (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Rayan Ait Nouri (Manchester City) e Amad Diallo (Manchester United). A iniciativa reforça o compromisso do futebol inglês com a diversidade religiosa.

Durante o Ramadão, os seguidores do islamismo -- exceto os muito idosos, as grávidas ou menstruadas, os doentes e os viajantes -- estão obrigados a não comer e beber entre o amanhecer e o anoitecer.

O jejum é realizado no nono mês do calendário muçulmano, baseado no ciclo lunar, sendo aquele em que os muçulmanos acreditam que, no ano de 610 depois de Cristo, o anjo Gabriel revelou o Corão (o livro sagrado do Islão) ao profeta Maomé.

A cumprirem ano islâmico de 1447, que começou em 27 de junho de 2025 e terminará em 16 de junho de 2026, os muçulmanos, aproveitam o mês do Ramadão para refletir.