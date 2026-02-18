PSD exige reforço da acção diplomática para libertação dos luso-venezuelanos

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de uma proposta de resolução intitulada 'Pela libertação dos cidadãos portugueses detidos na Venezuela e pelo reforço da acção diplomática', apresentada pelo deputado Carlos Fernandes.

Na sua intervenção, o deputado sublinhou que o Grupo Parlamentar acompanha esta situação 'desde o primeiro momento', afirmando que existe uma preocupação constante com os dos cidadãos luso venezuelanos detidos na Venezuela.

Carlos Fernandes reconheceu o acompanhamento diplomático que tem sido realizado, referindo que "o embaixador, os cônsules e os consulados honorários na Venezuela têm estado atentos a esta situação". No entanto, considerou que "é preciso fazer mais e fazer melhor", defendendo um reforço claro da ação diplomática portuguesa.

O deputado destacou ainda que não basta a libertação formal dos cidadãos, sendo essencial garantir que possam regressar a Portugal em condições de plena liberdade. "É preciso permitir que os cidadãos já libertados possam sair do país pelos canais diplomáticos, sem as medidas coercivas com que ainda se encontram", afirmou.

Carlos Fernandes deu especial relevo à situação dos quatro luso venezuelanos que permanecem detidos, recordando que o Coronel Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos está privado de liberdade há mais de seis anos, encontrando-se "numa situação muito complicada". Referiu igualmente Héctor Mario Ferreira Gonzalez, Adrian Leonardo De Gouveia De Sousa e Fernando Venâncio, sublinhando que são "cidadãos pelos quais estamos profundamente empenhados em trabalhar".

O parlamentar foi claro quanto ao compromisso político assumido: "Vamos continuar a lutar até à sua libertação plena".

A proposta de resolução será igualmente remetida à Comissão Europeia, com o objectivo de mobilizar uma resposta coordenada no plano europeu. "Este projecto segue para a Comissão Europeia para que consigamos unir esforços na defesa da liberdade destes cidadãos", afirmou.

Concluindo, Carlos Fernandes defendeu que "Portugal deve assumir um papel diplomático mais activo no sentido da libertação destes cidadãos", reiterando que o Grupo parlamentar do PSD-Madeira continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a protecção dos destes cidadãos detidos na Venezuela seja uma prioridade efectiva da política externa nacional.