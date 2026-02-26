PSD/CDS acusam JPP de acumular milhões em saldo de gerência enquanto obras estruturais ficam por fazer

A primeira alteração ao Orçamento Municipal de Santa Cruz, a ser aprovada em Assembleia Municipal extraordinária esta sexta-feira, incorpora um saldo de gerência de 13 milhões de euros, cerca de 25% do orçamento do ano passado.

O executivo do JPP apresenta o valor como sinal de boa gestão, mas os deputados da coligação 'Mais Santa Cruz' (PSD/CDS) discordam. Para estes, um saldo tão elevado não demonstra eficiência: demonstra, sim, que os recursos existem, mas não são aplicados, ano após ano, deixando obras estruturais por realizar e problemas essenciais por resolver.

Na óptica da oposição, o JPP transforma o saldo num troféu político quando ele evidencia, na prática, falta de execução e adiamento sucessivo de investimentos. As opções apresentadas para aplicação do saldo reforçam apoios a eventos de impacto imediato, enquanto projectos estruturantes, como habitação, infraestruturas e equipamentos públicos, continuam sem avançar, acusa a coligação 'Mais Santa Cruz'.

Os deputados municipais sublinham que o concelho merece muito mais do que uma gestão que guarda dinheiro: merece uma gestão que o invista com visão, responsabilidade e coragem, sob pena de a cada ano que passa se agravar cada vez mais o atraso estrutural do município.