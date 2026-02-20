Entupimento na ETAR do Caniço motivou descarga no mar na Atalaia

Uma descarga de efluentes para o mar, na zona da Atalaia, em Santa Cruz, motivou uma queixa enviada à redacção do DIÁRIO por um leitor que garante ter presenciado a situação durante várias horas, na passada quarta-feira, dia 18 de Fevereiro.

Segundo a testemunha no local, que se encontrava a pescar naquela zona entre as 11 horas e as 16 horas, a descarga feita para o mar foi contínua durante esse período, tendo enviado também um vídeo a documentar a ocorrência.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal de Santa Cruz confirmou ter tido conhecimento da situação durante a tarde do próprio dia 18. A autarquia esclareceu que não foi autorizada nem comunicada qualquer descarga naquela zona e naquele período, explicando que o sucedido se deveu a “um entupimento acidental do emissário terrestre da ETAR do Caniço, antes da entrada no emissário submarino”.

De acordo com o município, logo após ter tomado conhecimento da ocorrência, foi solicitada a intervenção da empresa CTGA, responsável pela manutenção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A empresa deslocou uma equipa ao local, tendo o acesso sido feito através de um túnel pedonal com cerca de 400 metros. O problema terá ficado resolvido após a intervenção técnica.

A autarquia acrescenta que as autoridades competentes foram informadas de imediato, quer no momento em que foi detectada a situação, quer após a sua resolução.

Quanto a eventuais impactos, o município reconhece que “há sempre algum risco”, embora sublinhe que este terá sido minimizado pela rápida resolução do entupimento.

Destaca ainda que a principal zona balnear nas proximidades, a Praia dos Reis Magos, se situa a cerca de 800 metros do local da ocorrência.