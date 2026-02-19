Detidos no Aeroporto da Madeira saem em liberdade

Os quatro homens detidos ontem no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo por utilização de documentos falsos ficaram em liberdade, após serem presentes a tribunal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o grupo, composto por quatro cidadãos europeus, foi interceptado quando tentava embarcar num voo com destino à Irlanda, viajando para fora do espaço Schengen.

Três detidos no Aeroporto da Madeira com documentos falsos Três pessoas foram detidas no Aeroporto da Madeira, esta manhã, após terem sido interceptadas quando tentavam viajar para fora do espaço Schengen com documentos falsos.

A detenção ocorreu no âmbito das acções de fiscalização e controlo de passageiros levadas a cabo pelo Comando Regional da PSP da Madeira, na sequência da deteção de incongruências e indícios de falsificação nos documentos de identificação apresentados.

Em comunicado hoje divulgado, a PSP esclarece que os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira – Secção de Santa Cruz, tendo saído em liberdade após aceitação da suspensão provisória do processo, nos termos legalmente previstos, na condição de pagarem um valor monetário.

Os quatro indivíduos estão livres para circular.

A força policial recorda que a utilização de documentos falsos constitui crime e reafirma o compromisso no combate à falsificação documental, sobretudo em contexto de controlo fronteiriço e segurança aeroportuária, em articulação com as entidades competentes.