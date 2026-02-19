ADN–Madeira alerta para alegada tendência de falsas queixas por violência doméstica

O ADN–Madeira alertou as entidades competentes para o que considera ser uma crescente tendência de falsas queixas na área da violência doméstica, alegadamente com o objectivo de aceder a apoios sociais.

Em comunicado, o partido refere ter dirigido o alerta à Segurança Social, ao Ministério Público, à Polícia de Segurança Pública e à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), defendendo uma revisão dos critérios de atribuição de apoios no âmbito de processos de violência doméstica.

"Propomos que esses (legítimos) apoios só devem ser atribuídos após a sentença do processo e não "apenas" com a respectiva queixa, pois em alguns casos depois de as supostas vítimas obterem o que pretendem a queixa é retirada sem qualquer penalização ou custo, assim sendo, defendemos que os queixosos devem pagar taxa de justiça e outras custas respeitantes ao processo", sublinha.

O ADN-Madeira sublinha que violência doméstica constitui uma realidade grave e complexa. "É um assunto demasiado sério, que não pode ser visto como uma 'tendência' ou 'moda' para algumas pessoas recorrerem com o intuito de obterem seus benefícios ou vinganças pessoais, pois esses recursos são valiosos e devem ser atribuídos a quem comprovadamente necessita".