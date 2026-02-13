Mais frio, vento e precipitação nas terras altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 13 de Fevereiro, uma descida da temperatura, nas terras altas, períodos de céu muito nublado e precipitação fraca, mais provável até ao início da manhã e na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 40 km/h) de norte/noroeste, soprando fraco a moderado (10 a 30 km/h) na vertente sul da ilha da Madeira e por vezes forte (até 45 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas da ilha da Madeira.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 ºC no Funchal e os 15 e 18 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.