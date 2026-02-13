Fundação ’la Caixa’ apoiou 25 famílias na Madeira em 2025

O programa 'Proinfância', promovido pela Fundação ”la Caixa”, acompanhou, ao longo de 2025, 47 crianças e jovens e apoiou 25 famílias na Região Autónoma da Madeira, no âmbito da intervenção dirigida a contextos de vulnerabilidade social.

No conjunto do país, a iniciativa abrangeu 1.451 crianças e jovens e 977 famílias, através de uma rede de 66 entidades sociais, representando um investimento de cerca de 2,1 milhões de euros. O programa está implementado em 13 municípios do continente e das regiões autónomas, incluindo o Funchal.

Lançado em Espanha em 2007 e em Portugal em 2021, o 'Proinfância' disponibiliza reforço educativo, actividades de lazer e acompanhamento psicossocial, atuando não apenas junto das crianças e jovens, mas também das respetivas famílias. Mais de metade dos agregados acompanhados são monoparentais e uma parte significativa enfrenta situações de desemprego e baixos níveis de escolaridade.

A intervenção inclui apoio escolar, acompanhamento psicoterapêutico individual e familiar, promoção de competências parentais e resposta a necessidades básicas, como material escolar ou apoio alimentar, procurando mitigar fatores que condicionam o desenvolvimento e a aprendizagem.

Desde a implementação em Portugal, o programa acompanhou 1.970 crianças e jovens e 1.290 famílias. Nas regiões autónomas, além da Madeira, o 'Proinfância' apoiou 72 crianças e jovens e 46 famílias nos Açores.

Para 2026, a Fundação ”la Caixa” prevê investir 56 milhões de euros em Portugal em projectos sociais, educativos, científicos e culturais.