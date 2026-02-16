Tiago Sena e João Freches actuam no The Pommer Pub

Tiago Sena e João Freches sobem ao palco do The Pommer Pub, no próximo sábado, 21 de Fevereiro, pelas 22 horas, para um serão especial.

"Tiago Sena convida o pianista João Freches, amigo e companheiro de palco de longa data, para um concerto intimista que celebra a cumplicidade musical entre ambos. Juntos prepararam um concerto inédito onde canções conhecidas são apresentadas de forma minimalista, tendo como únicos artifícios a voz do Tiago Sena e a sensibilidade do João Freches no piano", revela o The Pommer Pub em nota à imprensa, convidando o público a assistir a este espectáculo.