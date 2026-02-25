Ministro das Finanças deu entrada no hospital de Santa Maria com suspeita de AVC

O ministro das Finanças Miranda Sarmento deu entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com uma suspeita de AVC, avança a CNN Portugal.

O governante chegou à unidade hospitalar cerca das 8h30 pelo próprio pé, entrando pelas urgências. Neste momento, encontra-se a fazer exames para que se possa fazer o diagnóstico.

Miranda Sarmento tinha agendado para esta quarta-feira a participação na 2.ª edição do Conversas com Fomento, no Campo Pequeno. Cabia ao ministro de Estado e das Finanças o discurso de encerramento.