Investigação da PJ a fundos da agricultura mostra que suspeitas do PS “têm fundamento"

"Ontem fomos acusados de levantar suspeitas. Parece que essas suspeitas têm algum fundamento a respeito de fundos comunitários". As palavras são de Victor Freitas (PS) e foram proferidas na sessão plenária desta manhã.

Na véspera, a parlamentar socialista Sílvia Silva afirmou que "o dinheiro [dos fundos europeus[ não chega aos produtores de banana" porque "o Governo Regional gere mal os dinheiros públicos". O que suscitou uma reacção crítica de Rafaela Fernandes (PSD), que acusou Sílvia Silva de demagogia e de criar suspeitas infundadas sobre a utilização dos apoios comunitários.

Ontem também a Polícia Judiciária anunciou que está a investigar suspeitas de fraude na atribuição de fundos europeus destinados a projectos de reflorestação na Região Autónoma da Madeira, com danos estimados em mais de 3.6 milhões de euros. No inquérito foram constituídos sete arguidos, cinco pessoas singulares e duas colectivas.