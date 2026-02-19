Ecossistemas marinhos e Descobrimentos foram ponto de partida para trabalhos de estudantes

Entre hoje e o próximo dia 27 de Fevereiro, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, promove a exposição ‘Cidadania e Participação – Portugal 500 Anos’, que tem o mar como subtema, que está aberta a toda a comunidade educativa, no horário de funcionamento da escola.

A mostra que estará patente no interior daquele estabelecimento de ensino resulta da reunião dos trabalhos desenvolvidos por quatros turmas da escola, uma do 5.º ano (5.º5) e outras três do 6.º ano (6.º2; 6.º4 e 6.º5), numa estratégia para fomentar o empenho e a criatividade dos estudantes do 2.º ciclo de escolaridade.

De carácter interdisciplinar, a exposição apresenta diversos projectos dedicados aos ecossistemas marinhos e à preservação ambiental, a par da importância do mar na expansão portuguesa, da evolução das embarcações e do papel de Portugal na ligação entre povos.

Para a concretização destes trabalhos, os alunos realizaram pesquisas diversas, que se materializaram na construção de embarcações, em pinturas, cartazes ou poemas. Além do desenvolvimento de competências de investigação, da criatividade e do trabalho colaborativo, foi reforçada neste conjunto de discentes “a importância da protecção dos oceanos”, conforme notou o estabelecimento de ensino, em comunicado, “reconhecendo o mar como elemento estruturante da história e da participação de Portugal no mundo”.

Estas actividades tiveram como dinamizadoras as professoras Julleett Monteiro e Natalina Felizardo, com o apoio do projecto ERASMUS+.

Saiba que outras iniciativas marcam a agenda desta quinta-feira, dia 19 de Fevereiro.

Agenda

08h30 - Jornada Nacional da FENPROF - Sindicato dos Professores da Madeira com uma caravana pela valorização da carreira docente, uma iniciativa integrada na campanha nacional ‘Somos professores, damos rosto ao futuro!’, promovida por aquela estrutura sindical.

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - o Conservatório – Escola das Artes da Madeira promove uma masterclass com Giovanni Albini e uma comunicação com Thomas Petrucci, nas instalações do Conservatório. Às 19 horas decorrerá um recital de Ukulele por Giovanni Albini, no Hotel Barceló Funchal Oldtown. A entrada é livre.

14h00 – a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promove uma conferência sobre a crise da habitação na Madeira, com o mote ‘Crise da Habitação na RAM – Haverá por aí uma casa que caiba no meu bolso?’, a ter lugar no Auditório do Museu Casa da Luz, no Funchal.

18h00 - lançamento oficial do número ZERO da primeira revista científica de Direito Regional, no Edifício da Reitoria - Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira.

18h30 - reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

19h00 - ‘A revolta do povo do Curral das Freiras’ será tema de conversa com a participação do Padre João Gonçalves, uma iniciativa alusiva às comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira. Este evento acontece na Galeria Anjos Teixeira.

Efemérides

1810 - É assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Portugal e o Reino Unido, que facilita o acesso dos britânicos ao mercado brasileiro.

1942 - II Guerra Mundial. Bombardeiros japoneses atacam Darwin, Austrália.

1963 - Moscovo concorda com a retirada das tropas de Cuba. É o ponto final na crise dos mísseis, que opôs a administração norte-americana à soviética no outono anterior.

1983 - A Apple, de Steve Jobs, lança o Lisa, o primeiro computador pessoal com interface gráfico e rato.

1993 - A assembleia-geral da Air Atlantis decide extinguir a companhia, recebe o apoio da TAP (proponente), banco ESSi, seguradora Império e grupo Dionísio Pestana.

2003 - A Comissão Europeia adota o projeto de reforma do Banco Central Europeu (BCE) na perspetiva do alargamento da União Europeia.

2004 - O Tribunal da Relação de Lisboa ordena a libertação do ex-presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, por não ter sido ouvido no âmbito de uma diligência do caso Euroárea. O juiz titular do processo emite novo mandado de detenção.

2007 - É publicada em Diário da República a nova Lei das Finanças Regionais, aprovada a 30 de novembro de 2006 e promulgada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, no dia 07.

2008 - Os deputados luxemburgueses adotam uma proposta de lei para despenalizar a eutanásia no Luxemburgo, terceiro país da União Europeia a não sancionar esta prática.

2014 - Os serviços de segurança ucranianos anunciam o lançamento de uma operação "antiterrorista" em todo o país, em resposta aos violentos confrontos registados e que fizeram pelo menos 26 mortos.

2016 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga as leis sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), diplomas vetados em janeiro mas depois reconfirmados pelos deputados.

Pensamento do dia