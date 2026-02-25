Oposição pressiona secretário com 54 milhões “enterrados” na fábrica de microalgas

Vários deputados da oposição aproveitaram, esta manhã, a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas no parlamento, para o confrontar com a recente notícia do DIÁRIO que revelou que a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) está a avaliar a desactivação da fábrica das microalgas do Porto Santos, onde foram investidos 54 milhões de euros.

Miguel Castro (Chega), Gonçalo Leite Velho (PS) e Rafael Nunes (JPP) abordaram os milhões “enterrados” no projecto e exigiram esclarecimentos ao executivo. Este último garantiu que desde 2014 a Empresa de Electricidade da Madeira sabia que o projecto da fábrica das algas do Porto Santo tinha falhado.

Sobre o projecto do biocombustível do Porto Santo (ou seja, a fábrica das microalgas), o secretário regional Pedro Rodrigues explicou que o Governo Regional está a seguir as orientações do Tribunal de Contas para alienação daquele empreendimento. Foi aberto um procedimento de alienação, que não teve qualquer proposta. O governante descreveu que os custos do investimento estão devidamente mencionados nas contas da EEM.

Apesar do desaire desse projecto, Pedro Rodrigues considera que o investimento global feito nas energias renováveis na ilha do Porto Santo constitui “um exemplo nacional e quiçá na Europa”, tendo mencionado a aposta nas energias solar e eólica e a instalação de um parque de baterias para armazenamento de energia.