Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Imigrantes pagam oito vezes mais do que recebem. Estrangeiros a trabalhar na Madeira entregaram 4,4 milhões de euros à Segurança Social em 2025. Valor das contribuições aumentou nove vezes na última década. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 8.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Consultoria técnica custa 3 milhões. Governo vai contratar entidade externa para transferir serviços hospitalares e equipar a unidade central em Santa Rita em colaboração com a estrutura de missão. Pedro Rodrigues revela ao DIÁRIO os detalhes do concurso que será lançado na próxima semana.

Recorde de poupança. O saldo positivo entre depósitos e empréstimos às famílias e empresas madeirenses subiu 18% num ano. Montante guardado ascende a 6,7 mil milhões de euros.

Fique também a saber que PS requer comissão de inquérito à Fábrica das Algas.

E, por fim, António Pinho Vargas no aniversário do ‘Baltazar Dias’. Um dos maiores compositores portugueses regressa ao Funchal, 50 anos depois.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.