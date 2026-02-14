Farioli quer "voltar a escalar" após dois jogos sem vencer

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, manifestou hoje confiança no regresso às vitórias, diante do Nacional, para a 22.ª ronda da I Liga de futebol, mas lembrou as dificuldades sentidas no primeiro embate com os madeirenses.

Pela primeira vez em toda a temporada, os 'dragões' registam dois jogos consecutivos sem vencer - a derrota diante do Casa Pia (2-1) e o empate contra o Sporting (1-1) -, sendo a deslocação à Madeira uma oportunidade para reagir às inéditas adversidades.

"No jogo da primeira volta, foi uma equipa que nos fez a vida difícil, com um jogo muito sólido, no Dragão [vitória portista por 1-0, à quinta ronda]. Jogar fora acarreta sempre uma dificuldade extra e cabe-nos sermos fortes como sempre, com uma grande atitude, para voltarmos a escalar", disse, em conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa no domingo.

No clássico da passada segunda-feira, Samu contraiu uma entorse no joelho direito que deverá afastá-lo dos relvados no que resta da temporada, deixando o FC Porto 'órfão' da sua principal referência para a frente de ataque.

"Os últimos dias foram muito duros para todos. A notícia trouxe um grande choque para o balneário e todos os que amam o futebol. Mas o Samu é um homem forte. No dia seguinte, esteve connosco, com um grande sorriso, sempre preocupado com a equipa. O que me disse a mim e aos companheiros diz muito sobre ele", revelou Farioli.

De modo a solucionar a ausência do internacional espanhol, reiterou a sua confiança em Deniz Gül para desempenhar a função, além de garantir que o reforço Terem Moffi fará também parte das opções já no domingo, "seja no 'onze' ou a sair do banco".

"Confiamos no Deniz [Gül], que já demonstrou ser capaz de desempenhar a função nas oportunidades que teve e agora certamente as terá. É um 'monstro' fisicamente e agora terá de conseguir continuidade. Gosto muito da música dele, espero ouvi-la muitas vezes", elogiou.

Sobre Francisco Moura, que está suspenso por acumulação de cartões amarelos, garantiu que voltará de "cabeça fresca", após ter cometido a grande penalidade que permitiu ao Sporting, aos 90+10 minutos, empatar a partida.

"O erro que aconteceu é um erro claro, mas são coisas que acontecem num jogo de futebol. Há umas semanas falava-se dos penáltis falhados do Samu. Foi um erro que o Francisco [Moura] não queria cometer. O Francisco não estará connosco devido à suspensão, mas voltará depois, de cabeça fresca", garantiu.

O lado esquerdo da defesa será a posição mais desafiante para Farioli escalar, uma vez que Martim Fernandes é também ausência confirmada, bem como Jakub Kiwior, dois jogadores já utilizados nesse papel.

O líder da I Liga, FC Porto, com 56 pontos, desloca-se à Madeira para defrontar o Nacional, 13.º, com 21, em encontro da 22.ª jornada da I Liga, a partir das 15:30 de domingo, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.