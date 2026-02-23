UEFA suspende preventivamente Prestianni por um jogo

O futebolista argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, foi hoje suspenso preventivamente por um jogo pela UEFA, no âmbito de inquérito disciplinar que ainda decorre, e vai falhar o encontro de quarta-feira com o Real Madrid, informou o organismo europeu.

"(...) A pedido do EDI (Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA), com um relatório preliminar, o órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu suspender provisoriamente Gianluca Prestianni para o próximo jogo da UEFA em que seria elegível", refere a UEFA na sua página oficial.

Na mesma nota do Comité de Disciplina, é indicado que este pedido surge no âmbito do processo que está em curso, no qual Prestianni enfrenta acusações de comportamento discriminatório, de racismo, para com o internacional brasileiro Vinicius Júnior.

A UEFA adianta que este jogo de suspensão não interfere em "qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam vir a tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso" e que mais informações serão dadas oportunamente.

No seguimento da suspensão, o Benfica, em comunicado, lamentou "ficar privado do jogador enquanto o processo ainda está em investigação", adiantando que irá "apelar desta decisão da UEFA" e ainda que embora não exista efeito prático para o jogo de quarta-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio", acrescenta o clube.

Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'Champions', que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.

Após a partida, que decorreu no Estádio da Luz, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinicius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.

O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os insultos, lamentando o que considera ser uma "campanha de difamação".

O clube da Luz garantiu ainda "total espírito de colaboração" com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, com a audição de ambos os atletas.