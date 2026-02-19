Infantário 'A Gaivota' vai ter espaços mais seguros e funcionais

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, esteve hoje na freguesia do Caniçal para acompanhar as obras em curso no Infantário 'A Gaivota', que visam criar espaços mais seguros e funcionais para crianças e profissionais da educação.

O Infantário 'A Gaivota' é frequentado actualmente por cerca de 100 crianças e desempenha um papel central na freguesia do Caniçal, sendo um espaço fundamental para a educação e o desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar. As obras em curso têm como objectivo melhorar as condições de utilização do espaço, tornando-o mais seguro e funcional para toda a comunidade educativa.

Durante a visita, Pedro Rodrigues sublinhou a importância deste investimento. "Esta intervenção visa criar um ambiente mais seguro, acolhedor e estimulante para as crianças do Infantário, beneficiando também, desta forma, os profissionais que aqui trabalham e as famílias do Caniçal, refletindo o compromisso contínuo do Governo Regional com a melhoria das infra-estruturas educativas em toda a Região".

A empreitada contempla a substituição do pavimento do parque infantil, a renovação dos equipamentos lúdicos e a criação de um novo acesso exterior.

A conclusão das obras está prevista para Maio de 2026.