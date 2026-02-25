Benfica de visita ao Real Madrid com ambiente tenso após incidentes da Luz

O Benfica visita hoje o Real Madrid, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, marcado pelos incidentes na Luz e acusações de racismo ao benfiquista Prestianni.

Sem o extremo argentino em campo, punido preventivamente pela UEFA, num inquérito disciplinar que ainda decorre, o Benfica tem missão difícil no Estádio Santiago Bernabéu, onde precisa superar a derrota de 1-0 na primeira mão.

O jogo com os 'merengues' acontece debaixo de um ambiente tenso, com o Benfica a apoiar o seu jogador, que sempre afirmou não ter referido as palavras das quais Vinicius Júnior o acusa, de lhe ter chamado 'mono' (macaco).

Para o embate, com início às 20:00 (horas de Lisboa) e arbitragem do esloveno Slavko Vincic, o Benfica não contará com Prestianni e o Real Madrid não terá o central Huijsen, ambos titulares no jogo da primeira mão.

Já o avançado francês dos 'merengues' Kylian Mbappé está em dúvida para o jogo de hoje, devido a problemas físicos, não sendo certa a sua presença.

O Real Madrid deve ir a jogo com o médio uruguaio Fede Valverde, com a queixa do Benfica à UEFA, por agressão do médio ao lateral Samuel Dahl, a ser arquivada pelo organismo que supervisiona o futebol europeu.