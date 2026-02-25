Infantino "tranquilo" apesar da onda de violência no México

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu hoje que está confiante no sucesso dos jogos do Mundial2026 de futebol que vão ser disputados no México, após os graves incidentes ligados à morte do narcotraficante 'El Mencho'.

Infantino assegurou que está "muito tranquilo", vincando que "está tudo a correr muito bem" e que "tudo será fantástico" no Campeonato do Mundo, numa entrevista à AFP na cidade colombiana de Barranquilla, à margem de um evento organizado pela Federação Colombiana de Futebol.

Estas foram as primeiras declarações do líder da FIFA após a onda de violência que eclodiu no domingo em grande parte do México, incluindo Guadalajara, cidade que vai receber quatro jogos do Mundial2026.

O México, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, são os três países anfitriões do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho.

O território mexicano, e em particular a cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, no oeste do país, foi assolado por uma onda de violência após a morte, no domingo, de Nemesio Oseguera, o poderoso líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), numa operação militar.

Em retaliação, suspeitos de pertencerem ao cartel bloquearam estradas, incendiaram veículos, atacaram bombas de gasolina, lojas e bancos, e entraram em confronto com as autoridades em 20 dos 32 estados mexicanos.

Durante a operação militar para capturar o narcotraficante e a violência subsequente, 25 membros da Guarda Nacional, bem como um agente de segurança, um procurador e um civil, foram mortos, juntamente com 46 suspeitos de pertencerem ao cartel.

Cerca de 10.000 soldados foram mobilizados para restabelecer a ordem.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, desvalorizou na terça-feira qualquer risco para os adeptos que se deslocarem a Guadalajara.

Além dos quatro jogos do Mundial, Guadalajara vai receber, juntamente com Monterrey, os play-offs em março para definir duas vagas que vão preencher o total de 48 participantes.

Devido à situação instável no México, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje que está a acompanhar em permanência os desenvolvimentos, quando falta cerca de um mês para a visita aos mexicanos no Estádio Azteca, num jogo de preparação para o Mundial2026.

"A FPF vive com expectativa a realização deste encontro, pelo seu simbolismo e importância no âmbito da preparação da seleção nacional, reconhecendo o significado histórico do momento e o valor competitivo que o mesmo representa", informou a entidade presidida por Pedro Proença, em comunicado.

A equipa das 'quinas' enfrenta os mexicanos em 28 de março, na Cidade do México, assinalando a inauguração do renovado Estádio Azteca, que vai ser anfitrião, entre outros, do jogo de abertura da fase final da competição.

"Desde a primeira hora, a FPF sentiu-se honrada com o convite para participar na reabertura daquele estádio emblemático, atualmente na fase final das obras de remodelação. Contudo, a evolução recente dos acontecimentos exige uma avaliação contínua das condições associadas à deslocação da comitiva da FPF", alertou.

Três dias depois do embate no México, o conjunto orientado pelo espanhol Roberto Martínez mede forças com os Estados Unidos no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, outra das cidades-sede do Mundial2026.

Presente pela nona vez, e sétima seguida, na fase final da principal prova internacional de seleções, o conjunto das 'quinas' está integrado no Grupo K e vai defrontar na primeira fase a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, disputado em março por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.