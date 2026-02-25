Sheinbaum garante que situação em Jalisco está a normalizar depois da violência

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou hoje que a situação em Jalisco "está a normalizar", depois da vaga de violência que começou no domingo, após a detenção e morte do chefe do Cartel Jalisco Nova Geração.

Adiantou que espera que nas próximas horas reabram as escolas e o aeroporto de Guadalajara.

Sheinbaum informou que os últimos bloqueios de estradas tinham sido levantados e que durante o dia de hoje vão acabar de se retirar os veículos das beras das estradas, que foram incendiados durante a vagada de violência que o cartel desencadeou em represália pela operação contra Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, tamb+em conhecido por 'El Mencho'.

"Esperamos que hoje se normalize a atividade, uma vez que há mais presença da Guarda Nacional, Exército e Marinha, particularmente em Jalisco em algumas zonas de Michoacán", disse, ao mesmo tempo que recordou a vintena de agentes que foram mortos durante os confrontos com os traficantes de droga.

Garantiu ainda a segurança do mundial de futebol, que o México organiza com os EUA e o Canadá, em junho e julho, mas sem confirmar se Guadalajara, a capital do Estado de Jalisco, vai acolher os jogos que estão previstos para lá decorrerem no final de março.

Por outro lado, Sheinbaum sublinhou que a estratégia de segurança do governo não mudou e que, juntamente com as operações contra o crime organizado, vai continuar a promover políticas de prevenção e que respondam às causas do problema.