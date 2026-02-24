FPF acompanha situação no México a quase um mês do particular no Estádio Azteca

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) acompanha em permanência a situação de violência no México, a quase um mês da visita aos mexicanos no Estádio Azteca, num jogo de preparação para o Mundial2026, anunciou hoje o organismo.

"A FPF vive com expectativa a realização deste encontro, pelo seu simbolismo e importância no âmbito da preparação da seleção nacional, reconhecendo o significado histórico do momento e o valor competitivo que o mesmo representa", informou a entidade presidida por Pedro Proença, em comunicado.

O líder do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como 'El Mencho', morreu no domingo, após uma operação militar em Tapalpa, no estado de Jalisco, motivando confrontos no México, onde a seleção portuguesa deverá jogar pela primeira vez em 2026, num dos seus particulares antes do Campeonato do Mundo.

A equipa das 'quinas' enfrenta os mexicanos em 28 de março, na Cidade do México, assinalando a inauguração do renovado Estádio Azteca, que vai ser anfitrião, entre outros, do jogo de abertura da fase final da competição.

"Desde a primeira hora, a FPF sentiu-se honrada com o convite para participar na reabertura daquele estádio emblemático, atualmente na fase final das obras de remodelação. Contudo, a evolução recente dos acontecimentos exige uma avaliação contínua das condições associadas à deslocação da comitiva da FPF", alertou.

Três dias depois do embate no México, o conjunto orientado pelo espanhol Roberto Martínez mede forças com os Estados Unidos no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, outra das cidades-sede do Mundial2026.

"Neste quadro, as indicações do Governo português são fundamentais e determinantes para o acompanhamento da situação. Qualquer decisão será tomada em resultado de uma monitorização permanente, em articulação estreita com o Governo e em sintonia com a Federação Mexicana de Futebol (FMF), entidade com a qual a FPF mantém excelentes relações institucionais e contactos regulares", prosseguiu.

Portugal vai completar nos Estados Unidos a 700.ª partida da sua história, no último estágio antes da divulgação dos convocados para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Presente pela nona vez, e sétima seguida, na fase final da principal prova internacional de seleções, o conjunto das 'quinas' está integrado no Grupo K e vai defrontar na primeira fase a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, disputado em março por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.

"A FPF sublinha que a segurança de jogadores, equipa técnica, 'staff' e adeptos constitui a sua prioridade absoluta, sendo esse o critério orientador de todas as avaliações e decisões relativas à realização do jogo", terminou.

Nemesio Oseguera era um dos barões da droga mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam até 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros ao câmbio atual) pela sua captura.

A morte de 'El Mencho' é um dos golpes mais duros desferidos ao narcotráfico desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 'El Chapo' e Ismael 'Mayo' Zambada, detidos nos Estados Unidos.

Formado em 2009, o CJNG tornou-se um dos grupos de narcotraficantes mais violentos do México, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sendo classificado de organização terrorista por Washington, que o acusou de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas e fentanil.

Durante a operação militar e os confrontos que se seguiram, 25 membros da Guarda Nacional mexicana, um agente de segurança e um responsável do Ministério Público morreram, bem como 46 membros do cartel, indicaram as autoridades.

Estados Unidos e Canadá apelaram aos seus cidadãos para que evitem sair à rua no estado de Jalisco, cuja capital Guadalajara é uma das sedes mexicanas no Mundial2026, a par da Cidade do México e de Monterrey.