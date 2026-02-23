Câmara limpa espaço do Governo

O Município do Porto Santo destacou, numa publicação na sua página de Facebook, que tem estado a intervir na limpeza exterior do Centro de Saúde local, apesar de o espaço ser da responsabilidade do Governo Regional da Madeira. A acção surge na sequência de vários apelos da população, transmitidos directamente ao presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, e através das redes sociais.

O autarca contactou a secretária regional da Saúde e da Protecção Civil, Micaela Freitas, que agradeceu a preocupação manifestada e reconheceu a importância de garantir melhores condições no espaço envolvente ao Centro de Saúde, solicitando também a colaboração da Câmara Municipal no reforço e manutenção da limpeza.

O município reafirma que, embora a responsabilidade directa não lhe pertença, age em articulação institucional para assegurar o bem-estar da população e a qualidade dos espaços públicos. “O Porto Santo é de todos. Cuidar da nossa terra é uma responsabilidade partilhada”, refere a publicação, datada de hoje.

Nos comentários, houve reacções de moradores, incluindo críticas como “Câmara a limpar o que é do Governo”, sublinhando a relevância da intervenção municipal.