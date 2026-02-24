Juventude Popular da Madeira conquista Prémio Nuno Krus Abecassis 2025

A Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, conquistou pelo segundo ano consecutivo o Prémio Nuno Krus Abecassis, depois de já ter alcançado a distinção em 2024.

O prémio distingue a estrutura distrital que mais se destaca, ao longo do ano, pela dinâmica política, capacidade de implementação e trabalho organizativo, valorizando a consistência da intervenção e a proximidade às bases.

A estrutura sublinha que a conquista confirma um ciclo de crescimento e afirmação desde a eleição da actual comissão política, em 2024, assumindo-se como “uma força viva” do CDS-PP Madeira.

O presidente da Comissão Política, Leandro Silva, considera que o resultado traduz consistência, presença e trabalho continuado no terreno, pois "vencer em 2024 e voltar a vencer em 2025 não é um acaso. É a prova de que há uma equipa, um rumo e uma juventude que se recusa a ficar parada. Este prémio reconhece uma estrutura que tem crescido, que tem estado presente e que tem feito diferente”, afirma.

Leandro Silva reforça que a JP Madeira pretende continuar a afirmar uma marca própria, assente numa intervenção política sem complacência. “Vamos continuar a ser uma juventude que pauta pela diferença: inclusiva, sem medo de falar sobre nada e muito menos de se vergar ao comodismo. A nossa geração não pode aceitar o ‘sempre foi assim’ como resposta”, vinca.

A JP Madeira entende ainda que a distinção agora alcançada reforça a responsabilidade da estrutura para manter um trabalho "regular, próximo e consequente, garantindo que a juventude partidária se mantém como espaço de participação e renovação".

Para o presidente da JP Madeira, "esta vitória dá-nos orgulho, mas dá-nos sobretudo responsabilidade. Queremos uma juventude exigente, que puxe pelo debate, que incomode pela positiva. O meu compromisso e da restante equipa é continuar a construir, todos os dias, uma JP Madeira mais forte”, conclui.