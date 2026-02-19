Crédito à habitação supera 100 milhões em 2025
CGD aponta estabilidade, mas falta oferta ajustada aos rendimentos
A directora da Caixa Geral de Depósitos no Funchal, Francisca Perry Vidal, revelou que a CGD ultrapassou os 100 milhões de euros em crédito à habitação na Madeira em 2025, garantindo que “nunca financiou tanto como nos últimos anos”.
Através da linha com garantia do Estado, já apoiou 195 jovens na Região, embora com limite de 450 mil euros por aquisição.
Sustenta que o problema não está no acesso ao crédito, mas na oferta compatível com os rendimentos. Um casal de 29 anos, com 18 mil euros anuais, pode financiar até 330 mil euros em 40 anos. “A questão é se com 330 mil euros conseguem encontrar casa. Dificuldade em financiar, não há.”
Aponta estabilidade no mercado, cenário que deverá manter-se em 2026, e nota que mais de 80% do crédito é já contratado com taxa fixa ou mista, garantindo previsibilidade às famílias. Ainda assim, admite: o entrave está nos salários e na escassez de habitação adequada, apesar da procura crescente, incluindo de estrangeiros para imóveis de valor mais elevado.