Juventude Popular contesta taxa de 500 euros para provas de doutoramento na Universidade da Madeira

A Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, reuniu no dia 19 de Fevereiro com a Associação Académica da Universidade da Madeira para abordar uma situação que considera inaceitável: a cobrança, pela Universidade da Madeira, da “taxa de admissão a provas de doutoramento”, no valor de 500 euros, exigida no acto de entrega da tese.

"Este encargo, pago de uma só vez, é excessivo e desproporcional, sobretudo num contexto em que muitos estudantes já têm vida profissional e responsabilidades familiares. A JP não pode aceitar que, no momento final de um trabalho de vários anos, se imponha uma barreira financeira sem fundamento", indica nota à imprensa.

Diz que "a Universidade da Madeira deve, por isso, apresentar a fundamentação desta cobrança e a afectação das receitas arrecadadas, assegurando transparência num encargo que penaliza quem chega ao fim de anos de investigação2.

E prossegue: "A injustiça é ainda mais evidente no caso de bolseiros de doutoramento, financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia/IFCT, em que existe uma componente de bolsa destinada a suportar custos de inscrição/matrícula/propinas/taxas, permitindo, em regra, acomodar esses encargos. Ainda assim, estes estudantes continuam frequentemente a suportar do próprio bolso despesas essenciais à sua carreira científica - como participação em conferências e publicação de artigos - quando o sistema deveria facilitar, e não dificultar, a sua progressão".

Sublinha que "várias universidades no país já abdicaram desta cobrança ou reduziram-na de forma significativa, não se compreendendo por que motivo a UMa mantém uma taxa tão elevada".

A Juventude Popular da Madeira reafirma que "está ao lado dos estudantes madeirenses e da Associação Académica nesta reivindicação e exige a eliminação imediata da taxa; ou, no mínimo, a redução substancial do valor, com isenções claras, incluindo para bolseiros e para situações de comprovada carência económica".

Nesse sentido, a Juventude Popular da Madeira e a deputada do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, Sara Madalena, diligenciarão para reunir com a Reitoria da Universidade da Madeira, de modo a procurar uma solução justa, transparente e alinhada com o objectivo de promover a qualificação e a investigação na Região.