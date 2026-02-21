Grupo de Folclore Cultura Popular de Londres celebra hoje 6 anos de existência

O Grupo de Folclore Cultura Popular celebra hoje 6 anos de existência e para comemorar esta efeméride realiza esta noite um evento cultural no Lambeth Assembly Hall, em Londres.

João Ascenção, natural da freguesia da Ilha, concelho de Santana, é fundador e presidente do grupo folclore e disse que a criação do grupo surgiu com a intenção de manter as tradições e a cultura madeirense junto da comunidade.

Salientou ainda que uma das preocupações foi a de transmitir aos mais novos as tradições, as danças e músicas, e explicar-lhes as razões de usarem os trajes.

O Grupo de Folclore Cultura Popular é composto por 30 elementos, mas a associação criada pelo grupo conta com mais elementos.

João Ascenção explicou que o grupo foi o primeiro a organizar um evento após a pandemia, salientando que a comunidade estava desejosa de voltar a se reunir e celebrar as tradições.

Disse ainda que este ano o grupo vai organizar o Dia da Mulher, a Festa da Flor, o Dia de Portugal e ainda o Dia da Madeira e referiu que o grupo tem imensas actuaçōes já agendadas para 2026.

O evento do aniversário do Grupo de Folclore Cultura Popular desta noite conta com a presença de cerca três centenas de pessoas, num salão completamente cheio.

O grupo foi criado antes da pandemia mas só iniciou a sua actividade após a mesma, mais concretamente em Fevereiro de 2020.