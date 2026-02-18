Justiça dos EUA remarca audiência de Maduro e Cilia Flores para Março

A justiça norte-americana adiou para 26 de março a audiência no julgamento por tráfico de drogas e outros crimes do ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, detidos nos EUA.

Uma notificação conjunta da acusação e da defesa ao juiz Alvin Hellerstein, disponibilizada hoje nos autos, Maduro e Flores receberam, a 30 de janeiro, a visita consular de um representante venezuelano para "auxiliar na obtenção de quaisquer serviços de que os arguidos possam necessitar".

A audiência tinha sido inicialmente marcada para 17 de março, mas foi remarcada a pedido da procuradoria, com o consentimento da defesa, por razões logísticas e de planeamento.

O juiz ordenou à acusação, durante a primeira audiência em 05 de janeiro, para facilitar o acesso dos arguidos a serviços consulares e comunicar ao tribunal o cumprimento dessa determinação.

O documento refere que essa obrigação foi respeitada com a visita de fim de janeiro, sem avançar pormenores.

O Ministério Público Federal no Distrito Sul de Nova Iorque argumentou que o adiamento era necessário para reunir provas adicionais, permitir que uma revisão pela defesa e decidir que moções apresentar antes do julgamento, decisão deferida pelo juiz "em nome da justiça".

Maduro e Flores foram capturados no início de janeiro, numa operação das forças dos EUA em Caracas, tornando-se notícia global e marco sem precedentes na relação entre Washington e a Venezuela.

Ambos permanecem detidos no Centro de Detenção Metropolitana, em Brooklyn, e negaram repetidamente as acusações, declarando-se inocentes e criticando a legalidade da situação.