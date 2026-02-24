Mais turismo, mas sem gerar fricção entre residentes e visitantes

O PSD, pela voz de Bruno Melim, quis saber quais os planos do Executivo para aumentar as rotas para a Região Autónoma da Madeira. Criticou ainda a oposição regional que no parlamento diz uma coisa e nos sítios onde governa fazem pior. Os proveitos líquidos do turismo aumentaram mais de 150%.

O líder do Governo Regional referiu que é objectivo não criar fricção entre residentes e visitantes, mas seguir uma estratégia concertada. O objectivo é criar diversificação e aqui apontou as empresas que geram lucro para a economia regional.