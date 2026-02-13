Trump foi longe demais na repressão da imigração
Seis em cada 10 adultos dos EUA pensam que Donald Trump foi "longe demais" ao enviar agentes da imigração para várias cidades, apurou uma sondagem AP-NORC, que também identificou um desconforto crescente entre os independentes com estas táticas.
A forma como Trump está a gerir o dossier da imigração está a causar também um afastamento em relação aos republicanos.
Cerca de três em cada 10 adultos consideram que os republicanos podem fazer um melhor trabalho neste assunto, tantos quantos pensam o mesmo dos democratas, enquanto outros tantos entendem que nenhum dos dois partidos faria melhor.
A sondagem é apresentada quando os EUA constatam o impacto humano da repressão de Trump em Minneapolis, onde milhares de agentes, fortemente armados e com o rosto tapado, entraram na cidade em busca de imigrantes indocumentados.
Na quinta-feira, o governo de Trump anunciou que iria acabar a operação nesta cidade, argumentando que estava mais segura.
Durante a sua presença na cidade, houve confrontos violentos com manifestantes, com os agentes federais a matarem inclusive duas pessoas.
Enquanto nove em cada 10 democratas e sete em cada 10 independentes consideram que Trump "foi longe demais", entre os republicanos esta opinião e partilhada por um em quatro inquiridos.
Por outro lado, a sondagem mostra que a aprovação do desempenho de Trump no assunto é de 38% entre os adultos, mas baixa para 36%, quando se pergunta a forma como vê o exercício do mandato presidencial em geral.
De resto, a percentagem de aprovação de Trump tem declinado desde o início do seu segundo mandato.
Historicamente, estes valores levam os membros do partido do presidente a distanciar-se, em particular perante a aproximação de eleições de meio mandato.