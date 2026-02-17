Impacto económico do encerramento de espaços culturais preocupa Governo

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto manifestou preocupação com o impacto económico provocado pelo encerramento de monumentos e espaços culturais, na sequência da destruição causada pela depressão Kristin.

Margarida Balseiro Lopes esteve, esta segunda-feira à tarde, na Marinha Grande, onde visitou espaços fortemente afetados pelas depressões recentes, casos da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, em São Pedro de Moel, e do Museu do Vidro, do Teatro Stephens e do Museu Joaquim Correia, na Marinha Grande.

"O cenário de devastação é grande, há um impacto enorme na atividade económica e um impacto psicológico nas pessoas de cá, porque viveram aquela madrugada e nunca tinham sentido nada semelhante", disse à agência Lusa Margarida Balseiro Lopes.

Na Marinha Grande, de onde é natural a ministra, "a destruição está por todo o lado, entra-nos pelos olhos e pela alma adentro o cenário de devastação", situação que já encontrou também "noutros pontos da região e do país".

No final da visita, a governante reuniu-se com responsáveis autárquicos dos dez municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), dos quais ouviu um balanço da situação nas áreas da cultura e desporto.

Margarida Balseiro Lopes mostrou-se preocupada com "o impacto brutal do ponto de visto económico", para alguns locais, do fecho de portas imposto pelos danos causados pela tempestade.

"O encerramento do Mosteiro da Batalha, por exemplo, para o concelho da Batalha é muito significativo. Temos de intervir no mosteiro, porque é o Mosteiro da Batalha, mas também porque para o concelho é um impacto económico e social muito grande", realçou.

Atualmente fechado, o monumento - um dos mais visitados no país - tinha a reabertura prevista para o dia 24, mas a falta de condições apenas permitirá que tal aconteça no final do mês de fevereiro.

"Está fechado há bastantes dias e tem impacto muito significativo. Houve intervenções de emergências que fizemos, com criação do perímetro de proteção, porque caíam elementos pétreos. Vamos ter de fazer mais algumas intervenções, depois de passarem estas chuvas, outras vão demorar mais um bocadinho de tempo".

No distrito, em Leiria, aguarda-se também pelo fim da chuva para avançar com a intervenção de emergência que o instituto Património Cultural contratou para repor o telhado do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, um investimento de quase 60 mil euros, adiantou.

"Ainda não avançou porque continuava a chover copiosamente. A empreitada é de 35 dias, para conter a degradação do edifício, para a seguir se fazer uma intervenção mais profunda. Gostaríamos de ter até 15 de agosto a recuperação feita, mas vai exigir uma grande coordenação dos autarcas", disse a ministra, numa referência à data das festas locais.

Na Marinha Grande, Margarida Balseiro Lopes avançou que "nos próximos dias vai ficar disponível um formulário no portal gov.pt para os equipamentos culturais que sejam classificados se poderem candidatar através do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.