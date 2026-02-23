Real Madrid divulga desculpas de Huijsen na China após publicação considerada racista

O Real Madrid publicou na rede social chinesa Weibo uma mensagem de desculpas do seu defesa Dean Huijsen, após uma polémica gerada pela republicação na conta do jogador no Instagram de comentários considerados ofensivos para os cidadãos asiáticos.

"Peço sinceras desculpas aos meus amigos chineses. Anteriormente, reenviei sem intenção um conteúdo que incluía mensagens ofensivas. Foi totalmente involuntário e lamento o mal-estar causado", diz o texto divulgado em chinês pelo clube madrileno na referida plataforma.

A controvérsia teve origem este fim de semana, quando Huijsen, jogador holandês-espanhol de 20 anos, republicou no Instagram uma imagem que os utilizadores chineses consideraram racista por aludir à forma dos olhos das pessoas asiáticas.

A captura, já apagada da conta do defesa na rede social, mostra uma pessoa de origem asiática e dois comentários de internautas que diziam "até os chineses o chamam de chinês" e "podes vendar-lhe os olhos com fio dental".

A nota do Real Madrid foi publicada na conta oficial do clube no Weibo, rede social usada principalmente na China, o que provocou reações críticas entre os fãs chineses, que questionam o alcance do pedido de desculpas e exigem uma declaração pública nas plataformas internacionais ou um vídeo, em vez de um comunicado escrito.

Em 2024, o clube espanhol viu-se envolvido numa polémica semelhante por causa de um vídeo em que um torcedor do Real Madrid cantava uma música considerada vulgar antes da final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid, que foi descrita como "insultuosa para a China, vulgar e de má índole" pela Embaixada da China em Espanha.

Na ocasião, de acordo com um comunicado da missão diplomática, o clube manifestou a sua rejeição ao "comportamento inadequado" do torcedor, condenou "qualquer forma de racismo e xenofobia", classificando o facto como um "incidente isolado de um torcedor individual", que não representava os valores da entidade, ao mesmo tempo em que reiterou o seu "apreço e respeito" pelos torcedores chineses.