Etnografia desfila em Santana

O Cortejo Etnográfico da Festa dos Compadres 2026 saiu à rua em Santana, reunindo associações e Casas do Povo do concelho num desfile marcado pela evocação das tradições e vivências de outros tempos.

O carro alegórico do Município abriu o cortejo com o tema “O Centenário da Banda Municipal de Santana”, integrando 35 elementos da própria banda e assinalando a efeméride com música e simbolismo.

Seguiu-se a Casa do Povo de S. Roque do Faial, que apresentou “Os barretes de orelha”, com cerca de 20 a 30 elementos, e a Associação Cultural Lírios do Norte, que trouxe à rua “Os Santos Populares”, envolvendo 27 participantes.

A Casa do Povo da Ilha recriou “A construção da Igreja”, com 26 elementos, enquanto a Associação Recreativa de N.ª Sr.ª de Fátima do Arco de S. Jorge participou com 22 figurantes.

A Casa do Povo de S. Jorge apresentou o tema “Colheita-Ceifeiras”, com 25 elementos, e a Casa do Povo de Santana destacou “O Bexingoncelo na Feira do Gado em Santana”, envolvendo 30 participantes.

A encerrar o desfile etnográfico, a Casa do Povo do Faial, em conjunto com a Associação Desportiva e Cultural do Faial, evocou “A Festa da Anona”, com 10 elementos.

Concluído o Cortejo Etnográfico, as atenções voltam-se agora para a Praça da Cidade, onde se segue o aguardado julgamento e sentença dos Compadres.