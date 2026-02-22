Detido no Reino Unido bispo da Igreja Anglicana por suspeita de agressões sexuais

O bispo da Igreja Anglicana e membro da Câmara dos Lordes Stephen Conway foi detido e suspenso de funções, depois de ter sido acusado de agressões sexuais reiteradas.

A polícia de Lincolnshire disse na sexta-feira ter detido um homem de 68 anos por "uma investigação aberta após acusações de agressão sexual contra um homem entre 2018 e 2025". O suspeito foi libertado sob fiança, informaram as emissoras britânicas BBC e Sky News.

A diocese de Lincoln, no centro-leste de Inglaterra, confirmou a suspensão do bispo Stephen Conway como consequência de uma denúncia apresentada à Equipa Nacional de Custódia da Igreja Anglicana.

"Há apoios em funcionamento para as pessoas afetadas. Não haverá mais comentários enquanto durar o processo", indicou a diocese em comunicado.

O bispo de Grantham, Nicholas Chamberlain, vai assumir as funções de Conway.

Conway é bispo de Lincoln desde 2023 e anteriormente exerceu as funções de bispo de Ramsbury e de Ely. É membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido desde 2014.